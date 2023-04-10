ChatGPT nedir? İşte ChatGPT özellikleri

ChatGPT'nin fonksiyonel özelliklerine göz atacak olursak; doğal dil işleme yeteneği sayesinde, insanların doğal dilde konuşarak veya yazarak sordukları soruları ve ifadeleri anlamak ve buna uygun cevaplar üretmek için tasarlanmış bir yapay zeka dil modelidir. Geniş uygulama alanıyla birçok farklı konuda sorulara yanıt verebilen, çeşitli dil seviyelerinde yazılmış metinleri anlayabilen ve hatta belirli konularda önerilerde bulunabilen bir modeldir. Bu özellikleri sayesinde chatbotlar, diyalog sistemleri, öneri sistemleri gibi birçok farklı uygulama alanında kullanılabilir. Önceden belirlenmiş kurallara bağlı olmaması üzerine kurulu öğrenme algoritması, önceden belirlenmiş kurallara bağlı kalmadan, verilerden kendiliğinden öğrenmeyi sağlayan bir "derin öğrenme" tekniği kullanır. Bu sayede model, verilerdeki desenleri ve ilişkileri kendisi öğrenir ve esnek bir şekilde adapte olabilir.