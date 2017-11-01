Çin "görünmez uçak" üretti
ntv.com.tr
Çin radara yakalanmayan "görünmez uçak' ürettiğini açıkladı. Söz konusu teknolojinin geliştirildiği laboratuvar ülke basınının ziyaretine açıldı.
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1Shenzhen'deki bir kentte yer alan laboratuvarda savaş uçaklarının görünmez olmasını sağlayacak bir materyal geliştirildiği açıklandı.
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2Söz konusu teknolojinin geliştirildiği laboratuvar ülke basınının ziyaretine açıldı. Ülke basınında geniş yer bulan haberde Shenzhen'deki tesiste üretilen materyalin fotoğrafları da yayınlandı.
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Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi oranda artıran Çin, geçtiğimiz aylarda yeni nesil drone'u için önemli bir adım atmıştı.
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Bir süredir yeni nesil bir casus drone geliştiren Çin radara yakalanmayan casus drone'unu test etmeye başlamıştı Söz konusu drone'un en dikkat çeken özelliği ise radara yakalanmayacak olması.
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Çin'in casus drone'u bu özelliği yüzünden 'hayalet drone' olarak da anılıyor. Deniz seviyesinden 20 kilometre yüksekte uçabilecek olan drone yüksek irtifada uçacağı için radara yakalanmıyor.