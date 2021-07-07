Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket

Çinli bilim insanları, olası bir senaryodan harekete çıkarak, Dünya'ya yaklaşacak büyük bir asteroidin yönünü değiştirmek için 23 adet roket fırlatmayı teklif etti. Yapılan simülasyon testleri, bu yolla Dünya'ya yaklaşan büyük bir asteroidin rotasının Dünya yarıçapının 1,4 katı kadar saptırabileceğini ortaya koydu.

ntv.com.tr - Reuters 07.07.2021 - 15:40

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 1

FAYDALI BİR SONUÇ VEREBİLİR

Çinli bilim insanları, ülkenin en güçlü roketlerini olası bir meteor tehdidine karşı kullanmayı teklif etti. 

Bunun, Dünya ile çarpışma rotasındakitehlikeli bir meteoru etkisiz hale getirebilecek bir teknik olabileceği belirtiliyor. 

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 2

Bilim insanları, bir asteroidin yolunu değiştirmenin, meteoru nükleer patlayıcılarla patlatmaktan daha düşük bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 3

İLK DENEME NASA'DAN

Bununla birlikte, bu yılın sonu ile 2022'nin başları arasındaki bir tarihte ABD, Dünya'ya yaklaşan iki asteroidi durdurmak için robotik bir uzay aracı gönderecek.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA)  uzay aracı, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini görmek için iki kayalık gövdeden daha küçüğüne çarparak inecek. Bu, bir gök cisminin gidişatını değiştirmek için insanlığın ilk denemesi olacak.

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 4

DÜNYA'NIN YARIÇAPININ 1,4 KATI KADAR SAPTIRABİLİR

Çin de bu yöndeki araştırmalarına devam ediyor.

Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nde olası senaryoya yönelik bir simülasyon yapıldı.

Çalışmada, aynı anda çarpan 23 tane Long March 5 roketinin, büyük bir asteroidi rotasından Dünya yarıçapının 1,4 katı kadar saptırabileceği görüldü.

Söz konusu hesaplamalar, Empire State Binası'nın (384 metre) yüksekliği kadar geniş olan ve Güneş’in yörüngesinde dönen Bennu adlı bir asteroide dayanıyor. 

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 5

BENNU'NUN 2100'E KADAR GÜNEŞ SİSTEMİ'NE GİRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bennu, bölgesel veya kıtasal hasara neden olma potansiyeli olan bir meteor sınıfına ait.  11 Eylül 1999'da tespit edilen ve  Mısır mitolojisinde yer alan Bennu'nun adını taşıyan Apollo sınıfı asteroid gün geçtikçe Güneş sistemine yaklaşıyor. 2100 yılında ise Bennu’nun Güneş sistemine gireceği öngörülüyor. 2014 Temmuz görüntülerine göre üzerinde piramit simetrisine benzer bir yapının olduğu tespit edildi.

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 6

Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi gezegen bilimi üzerine bir dergi olan Icarus'ta yakın zamanda yayınlanan bir çalışmayı alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“Long March 5 roketleri, Çin'in uzay istasyonu modüllerinin tesliminden Ay ve Mars'a sondaların fırlatılmasına kadar kısa vadeli uzay hedeflerinin anahtarıdır. Çin, 2016'dan bu yana altı Uzun Mart 5 roketini başarıyla fırlattı."

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 7

LONG MARCH 5, DAHA ÖNCE ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Ancak, bu roketlerden sonuncusu, kalıntılarının mayıs ayında atmosfere yeniden girmesi nedeniyle bazı güvenlik endişelerine neden oldu. 29 Nisan'da fırlatılan, ancak daha sonra kontrolden çıkan roketin Hint Okyanusu'na düştüğünü açıklanmıştı. 

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 8

İrlanda’da yer alan Belfast Queen's Üniversitesi  Astrofizik Araştırma Merkezi'nden Profesör Alan Fitzsimmons, "Fırlatma roketinin üst aşamasını bir kılavuz uzay aracında tutma, bir asteroidi saptırmak için büyük bir 'kinetik çarpma tertibatı' yapma önerisi oldukça hoş bir kavram" dedi.

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 9

Fitzsimmons, "Asteroide çarpan kütleyi artırarak,çok daha büyük bir etki sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Çin teklif etti: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket - 10

Öte yandan, Imperial College London'dan Profesör Gareth Collins, mevcut tahminlerin 100 metre genişliğindeki bir asteroidin önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin kabaca yüzde 1 olduğunu gösterdiğini söyledi.

Collins, "Bennu büyüklüğünde bir şeyin çarpışması yaklaşık 10 kat daha az olası" dedi.

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