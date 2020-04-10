"Corona virüs ölümlerinin sayısı kaydedilenden yüksek olabilir"

New York, halka "evde kalın" çağrısı yaparak, elzem olmayan tüm iş yerlerini kapatan 42 eyaletten biri. New York Valisi Andrew Cuomo, önümüzdeki günlerde can kayıplarının mevcut oranda devam etmesini ya da durumu kritik hastaların hayatını kaybetmesiyle sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.