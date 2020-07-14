Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti)

Afrika'daki Sahra Çölü'nden ABD'ye kadar giden devasa toz bulutu Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaydan görüntülendi

ntv.com.tr

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 1
Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntu ABD'nin güney sahillerine ulaştmıştı. Yaklaşık 8 bin kilometre yol kateden toz bulutunun yolculuğu Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA)  Kopernik Gözcü-5P uydusu tarafından görüntülendi.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 2

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 3
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 4
Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 5
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 6

NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 7

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 8

Etna Dağı (Sicilya) 

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Semien Dağları (Etiyopya) 

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Shasta Dağı (Kaliforniya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 11

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 12

Fuji Dağı (Japonya) 

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Tien Shan Dağları (Çin) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 14

Brandberg Massif (Namibya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 15

Mauna Kea (Hawaii) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 16

Anti Atlas Dağları (Fas) 

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Navajo Dağı (Utah) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 18

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 19

Nanga Parbat (Pakistan) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 20

Jefferson Dağı (Oregon) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 21

Bolivya Andları 

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Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 23

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

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Sierra Nevada (İspanya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 25

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 26

Kazbek Dağı (Rusya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 27

Patagonya Andları (Arjantin) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 28

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 29

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 30

Damavand Dağı (İran) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 31

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 32

Alpler (Avrupa) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 33

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 34

Kalp Dağı (Wyoming) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 35

Ulinta Dağları (Utah) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 36

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 37

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 38

Karpat Dağları (Romanya) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 39
Augustine Volkanı (Alaska)
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 40

Ağrı Dağı (Türkiye) 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 41

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 42

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 43
Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 44

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 45

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 46
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 47

2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 48

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 49

NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 50

Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 51

ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 52

NASA'DAN 'ANKARA' PAYLAŞIMI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dariresi (NASA) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan  (ISS) çekilen fotoğrafta, şehrin merkezine,  Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan  otoyollara dikkat çekildi.
Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 53

VOLKANİK ADA 7 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.  

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi (8 bin kilometre yol kat etti) - 54

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi. 

Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor. 

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