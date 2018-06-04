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Dikkat testi: Kutuların hangisinde para var?

ntv.com.tr

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    Kutuların hangisinde para var?
  • 2

    Kedinin sahibi kim?
  • 3

    Avcıların aradığı geyik nerede?
  • 4

    Kayıp rakam hangisi
  • 5

    Eksik parça hangisi?
  • 6

    Hedef tahtalarından hangisi farklı?
  • 7

    Bu karedeki tekli koltuk nerede?
  • 8

    Resimde gizlenmiş kitap nerede?
  • 9

    Bu resimde de bir poker pulu saklı
  • 10

    Bu resimdeki kalem nerede?
  • 11

    Farklı görünen kediyi bulun
  • 12

    Çiftler arasından farklı olanı bulun.
  • 13

    Hangisi diğerlerinden farklı?
  • 14

    Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
  • 15

    Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
  • 16

    Farklı olan resmi bulun.
  • 17

    Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
  • 18

    Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
  • 19

    Hangi at diğerleri gib değil?
  • 20

    Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

  • 21

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
    Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
  • 22

    Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
  • 23

  • 24

    11 ve 32
  • 25

    2 numara
  • 26

    Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

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