Dikkat testi: Kutuların hangisinde para var?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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1Kutuların hangisinde para var?
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2Kedinin sahibi kim?
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3Avcıların aradığı geyik nerede?
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4Kayıp rakam hangisi
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5Eksik parça hangisi?
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6Hedef tahtalarından hangisi farklı?
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7Bu karedeki tekli koltuk nerede?
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8Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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9Bu resimde de bir poker pulu saklı
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10Bu resimdeki kalem nerede?
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11Farklı görünen kediyi bulun
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12Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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13Hangisi diğerlerinden farklı?
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14Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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15Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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16Farklı olan resmi bulun.
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17Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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18Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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19Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLARDikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
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22Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
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2411 ve 32
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252 numara
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26Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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