Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi

Kalemi tutma şekliniz kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 1

Şekil 1: Kaleminizi başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz ikili bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterir. Bazen insanlara karşı aşırı derecede eleştirelsiniz, bazı günlerde ise son derece kibar ve cömertsiniz. Bazen mutlu ve halinden memnunsunuz, bazı günler ise her küçük şeye sinirleniyorsunuz. 

Şekil 2: Kaleminizi işaret ve orta parmağınız arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz, anları dolu dolu yaşamayı sevdiğinizi ortaya koyuyor. Çayınızı veya içeceğinizi yudumlamak kadar basit bir şeyin bile keyfine varacaksınız. Affetmek ve unutmak için hızlısın. Hayatın kin beslemek veya enerjinizi olumsuz duygulara harcamak için çok kısa olduğuna inanabilirsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 2

Şekil 3: Kaleminizi başparmağınız üst üste gelecek şekilde tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz oldukça hırslı ve istekli olduğunuzu gösterir. İstediğinizi elde etmek için herhangi bir sınırlamaya veya eksikliğe izin vermiyorsunuz. Yine de, duygularınızdan çok fazla etkilenme sorununuz var. Kendinizi ezici düşünce ve duygulara kapılmış halde bulabilirsiniz. Ayrıca kendinizi bir şeyleri aşırı analiz ederken veya fazla düşünürken bulabilirsiniz. Stresli durumlarda endişeli olabilirsiniz.

Şekil 4: Kaleminizi işaret parmağınız ile baş parmağınız arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özelliklerin gizemli biri olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar ve şeyler hakkında yeni şeyler öğrenmeyi ve kendiniz hakkında çok fazla veya hiçbir şey söylemeden yeni deneyimler kazanmayı seviyorsunuz. İnsanlara kendi hızınızda ve ruh halinizde karışıyorsunuz. Bazen dışa dönük, bazen de sessizce oturup her şeyi gözlemleyeceksiniz. Yine de bir şekilde bir eğlence ortamının hayatı oluyorsun. Bilgiyi özümsemek için sonsuza kadar açsınız. Yeni konseptler ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz. Ancak duygusal olarak çok korunuyorsunuz. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 3

Bu güzel çiçeklerin arasındaki sinek kuşunu insanların sadece yüzde 10'u görebiliyor. Sen görebilir misin?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 4
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 5

Bu işlemi yapabilir misiniz? İşlem sırasına dikkat ediniz!

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 6

15'i 3'e bölerek başlayın, sonuç 5 olur. Daha sonra 64'ü 2'ye bölün, sonuç 32 olur. Şimdi denklem 71 - 5 + 5 - 32 olur. Soldan sağa devam edin: 71'den 5'i çıkarın 66 elde edin, sonra 5'i 66'ya ekleyin, sonuç 71 olur ve son olarak 71'den 32 çıkarın. Son cevap 39'dur. Yani, 71 - 15 ÷ 3 + 5 - 64 ÷ 2 = 39

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 7

TikTok'ta görsel illüzyonlarla ünlenen Mia Yilin'in paylaştığı bu resim sayesinde, insanların kişiliği hakkında bir işaret sunabileceği belirtildi.

Resim hem dikey çizgileri hem de öpüşen iki dudağı anımsatıyor.

Mia, insanların görsel illüzyonda ilk gördükleri şeyin kişiliği hakkında bir işaret sunabileceğini iddia ediyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 8

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya platformu TikTok'ta görsel illüzyon paylaşımlarında bulunan Mia Yilin platform üzerinde kullanıcıları ikiye böldü.

Bazıları düz çizgi gördüğünü belirtirken, bazıları ise öpüşen dudak gördüğünü söyledi.

İşte Mia Yilin'in resimde ilk öpüşen dudak veya düz çizgi görenler için kişilik analizi. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 9

EĞER İLK OLARAK ÇİZGİ GÖRDÜYSENİZ

Mia ilk olarak çizgileri gören insanların kişilik analizlerini "Eğer ilk olarak çizgileri gördüyseniz, o zaman en büyük özelliğiniz nezaketinizdir. Siz mücadele ediyor olsanız bile zor zamanlar geçirenler için kalbiniz acıyor." diye açıkladı.

Bu gücün gelecekte fayda sağlayacağını belirten Mia, "İyiliğiniz sayesinde hayatınızda birçok nimet ve sürprizle karşılaşacaksınız. Hassas bir zihne sahip duyarlı bir insansınız. Başkalarının duygularını kolayca anlayabiliyorsunuz ve diğer insanlara ve onların ilişkilerine büyük önem veriyorsunuz." dedi.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 10

ÖPÜŞEN DUDAKLARI GÖRDÜYSENİZ

Ardından içerik oluşturucu, ilk olarak öpüşen dudakları gören kullanıcıların kişilik analizleri için şu ifadeleri kullandı;

"Eğer ilk kez dudakların öpüştüğünü gördüyseniz, o zaman geleceğinizde büyük zorluklar olmayacaktır. Karşınıza engeller çıksa bile, bunları kolaylıkla aşacaksınız.

Yiyecek, para, barınma veya giyecek konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Yaşlandıkça daha müreffeh olacaksın. Çocukluğunuzdan beri başkalarına karşı hep çok sorumluluk sahibi oldunuz.

Kariyerinizde en çok ihtiyaç duyduğunuz anda destek ve yardım alacaksınız, sıkı çalışmaya devam ettiğiniz sürece işler daha da iyiye gidecektir"

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 11

Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak önemlidir, bu nedenle görseldek zeka oyunu düşündüğünüzden daha faydalı olabilir.

Şapka takan üç kişiyi 30 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 12
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 13

Bu zorlu yeni zeka oyunu, gözlerinizi düzinelerce latte arasında balkabaklı latteyi bulmaya zorluyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 14
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 15

38 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 16
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 17

Kaç tane üçgen var? Her parçanın kendi üçgenini oluşturabileceğini, daha sonra başka bir parçayla eşleştirildiğinde başka bir üçgen oluşturabileceğini unutmayın.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 18
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 19

Kakadu papağanlarının arasında kaç tane beyaz güversin var?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 20
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 21

Resimdeki ilk satırda 7 = 42, sonraki iki satırda ise sırasıyla 6 = 30 ve 5 = 20 yazmaktadır. Ancak, dizinin son eklemesi yapılmamış, '3 =' işleminin ardından gelen sayının cevabını bulmanız istenmiştir.

Bulmaca ilk başta oldukça zor gibi görünse de, görseldeki sayılar arasında bir ilişki kurduğunuzda, dördüncü satırın çözümünü hızlı bir şekilde yapacaksınız.

İngiliz Daily Mirror gazetesine göre ileri ve üstün zekaya sahip kişiler bu sorunun cevabını 11 saniyenin altında veriyor.

Siz de onlar arasında yer alıyor musunuz? 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 22

Her sayı kendisinden önce gelen rakamla çarpılır, yani 7 = 42 ise, 7, 6 ile çarpılarak 42 elde edilir. Benzer bir şekilde,6 = 30 sayısı da kendisinden önceki sayı olan 5 ile çarpılarak 30 sayısını verir. 

5 = 20 işlemi de 5 x4 çarpımının bir sonucudur. Bu mantıkla gidildiğinde 3’ün de kendinden önceki sayı ile çarpılması gerekir, yani 3 x 2 = 6.

Dolayısıyla sorunun yanıyı 6’dır. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 23

Yeni bir optik illüzyon, insanların görüntüde ilk olarak hangi hayvanı gördüğüne bağlı olarak onların ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. 

Söz konusu resim, bu hafta bir sosyal medya platformunda 450 binden fazla takipçisi olan Mia adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşımnda, görselde ilk önce hangi hayvanı gördüklerine bağlı olarak insanların içe dönük mü olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Bununla birklikte görselde, bir aslan ve zebralar bulunuyor.  Peki siz ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 24

CEVAPLAR

Mia ilk olarak, fotoğrafta ilk önce zebraları gören kişilerin dışa dönük insanlar olduğunu belirterek,  "Eğer ilk olarak iki zebrayı gördüyseniz, sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız demektir.Başkalarının ne duymak istediğini her zaman biliyorsunuz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Ancak, daha derin sorunlar söz konusu olduğunda, yalnızca 'yakın arkadaşlarınıza ve ailenize' güvenmeyi seviyorsunuz.” dedi. 

Ardından Mia, aslanı ilk olarak  görmenin ne anlama geldiğini açıkladı:

 "Eğer resimde  ilk olarak aslanı gördüyseniz, arada bir arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, özünde daha çok içe dönüksünüz ve yalnız geçirdiğiniz zamana değer veriyorsunuz demektir. Başkalarına karşı sesinizi nadiren yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz.” dedi. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 25
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 26
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 27

Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 28
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 29

“Gizli daireler” içeren bir optik illüzyon sosyal medyada viral oldu. “Sandık İllüzyonu” adı verilen illüzyona sahip fotoğraf, ilk bakışta, özellikle eski binaların tavanları süsleyen gömme panelleri tasvir ediyor gibi görünüyor ve içerisinde daireleri algılayabilmek ilk bakışta neredeyse imkansız. 

Ancak, dikkatli bakıldığında görselde 16 dairenin olduğu görülüyor. Peki bunların nerede olduğunu 10 saniyenin altında tespit ederek, diğer insanlardan daha iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 30

GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR

Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi. 

Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti.  Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 31

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 32
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 33

CEVAPLAR

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 34

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 35

Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 36

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 37

iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 38

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 39

 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 40

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 41

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 42

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 43

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 44

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 45

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 46

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 47

Resme bir de tersten bakın.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 48

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 49
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 50

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 51
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 52

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 53

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 54

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 55
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 56

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 57

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 58

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 59

Kayıp rakam hangisi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 60

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 61
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 62

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 63
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 64

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 65
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 66

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 67
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 68

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 69
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 70

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 71
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 72

Ekmek kızartma makinesini bulun

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 73
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 74

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 75
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 76

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 77
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 78

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 79
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 80

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 81
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 82

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 83
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 84

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 85
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 86

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 87
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 88

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 89
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 90

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 91

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 92

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 93

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 94

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 95

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 96

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 97
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 98

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 99
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 100

Resimdeki uğur böceği nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 101
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 102

Kutuların hangisinde para var?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 103

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 104

Kedinin sahibi kim?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 105

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 106

Avcıların aradığı geyik nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 107
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 108

Eksik parça hangisi?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 109

2 numara

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 110

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 111

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 112

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 113
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 114

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 115
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 116

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 117
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 118

Bu resimdeki kalem nerede?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 119
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 120

Farklı görünen kediyi bulun

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 121
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 122

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 123
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 124

Hangisi diğerlerinden farklı?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 125
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 126

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 127
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 128

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 129
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 130

Farklı olan resmi bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 131
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 132

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 133
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 134

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 135
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 136

Hangi at diğerleri gib değil?

Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 137
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 138
Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi - 139
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