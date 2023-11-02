Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? | Kişilik testi

Şekil 1: Kaleminizi başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz ikili bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterir. Bazen insanlara karşı aşırı derecede eleştirelsiniz, bazı günlerde ise son derece kibar ve cömertsiniz. Bazen mutlu ve halinden memnunsunuz, bazı günler ise her küçük şeye sinirleniyorsunuz.

Şekil 2: Kaleminizi işaret ve orta parmağınız arasında tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz, anları dolu dolu yaşamayı sevdiğinizi ortaya koyuyor. Çayınızı veya içeceğinizi yudumlamak kadar basit bir şeyin bile keyfine varacaksınız. Affetmek ve unutmak için hızlısın. Hayatın kin beslemek veya enerjinizi olumsuz duygulara harcamak için çok kısa olduğuna inanabilirsiniz.