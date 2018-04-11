Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)
ntv.com.tr
Bulmaca çözmeyi, zihninizi ölçmeyi seviyorsanız; sosyal medyada oldukça popüler sorulardan derlenmiş bu test tam size göre. Soruları çözerken karmaşık yöntemleri bir kenara bırakıp mantığınızı kullanmanızda fayda var. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)
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1
Hangi mağara?Güney kutbunda sert bir fırtınaya yakalanan adamın kurtulmak için mağaralardan birine sığınması gerekiyor. Ancak mağaralardan birincisinde aç bir kutup ayısı ikincisinde ise öldürücü şekilde radyoaktif atık var. Hangisini seçmeli?
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2
Çıkış nerede?Bir kulede kapalı kalan prenses dördüncü kapının kendisini çıkışa götüreceğini öğreniyor. Önünde sadece 3 kapı bulunan prenses 4 numaralı kapıyı nasıl bulacak?
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3
Güvenli asansörTom bir seri katilin kendisini öldürmek üzere binaya giriş yaptığını öğreniyor. Kaçmak için hangi asansörü tercih etmeli?
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4
Nasıl kurtulur?Bir evde sıkışan adamın önünde 4 çıkış var. Çıkışlardan bir tanesi dondurucu derecede soğuk bir yere, diğeri aç köpek balıklarının arasına, üçüncüsü zehirli gazla dolu bir yere ve sonuncusu da öldürücü derecede sıcak bir çöle açılıyor. Hangi çıkışı seçerek kurtulur?
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5
Hangi çıkış?Hapishaneden kaçmak isteyen adamın önünde 3 yol var. Bir tanesinde öfkeli köpekler, bir tanesinde 5 dakikaya ayarlı bir saatli bomba, diğerinde silahlı güvenlik görevlisi bekliyor. Hangi çıkışı seçmeli?
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6
Hangisi solak?
Bu resimdekilerden hangisi solaktır?
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7
Sarhoş müşteri
Dedektif restorana girdiğinde garson ve sarhoş bir müşterinin tartıştığını görür. Garson adamdan sipariş ettiği yemeğin de parasını istemektedir ancak adam yemek sipariş etmediğini sadece içki içtiğini söyler. Garson adamın sarhoş olduğu için 2 saat önce sipariş ettiği yemeği hatırlamadığı konusunda ısrar eder. Ancak dedektif garsonun yalan söylediğini anlar ve insanları dolandırmaktan işlem yapar.
Dedektif bu yalanı nasıl anlamıştır?
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8
Süpermarketteki hırsız kim?Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017
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9Nisan 2017
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10
Haziran 2017
Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?
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11
Nehir soruşturmasıSıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?
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12
Odadan nasıl kaçar?John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?
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13
Park yeri numarasıAşağıdaki numaralara göre otomobilin park ettiği yerde hangi sayı vardır?
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14
Hücreden kaçışJack zemini toprak bir hücrededir. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte ve etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek yada içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki günü vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nası kaçar? (Tünel kazmak çözüm değil çünkü iki günden fazla sürüyor)
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15
Antika gerdanlıkBayan Smith polise giderek antika gerdanlığının kayıp olduğunu bildirir. Polis olay yerine geldiğinde Penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Eşyalar etrafa saçılmış ve yerde ayak izleri vardır. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis bu kanıya nasıl varmıştır?
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16
Okulda cinayet
Okulun ilk günü coğrafya öğretmeni öldürülür. Polisin elinde 4 şüpheli vardır: Bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü.
Bahçıvan çalıları budadığını,
Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını,
Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını,
Okul müdürü odasında olduğunu söyler.
Polis bu ifadelerden hemen katili tespit eder. Katil kimdir ve polis bunu nasıl anlamıştır?
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17
Yaşlı adamı kim öldürdü?Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktadır. Bir Cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını görür. Postacı camdan bakar ve yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını görür. Polis olay yerine geldiğinde evin kapısında Salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt bulur. Ertesi gün polis katili tutuklar. Polis nasıl bu kadar kolay katili bulmuştur?
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18
Sıcak yaz günü
Sıcak bir yaz günü dedektif sahilde dinlenirken bir kadının ağladığını duyar. Sesin geldiği yere gittiğinde gözyaşları içindeki genç kadın bikinisinin üst kısmını çıkarıp güneşlenirken uyuyakaldığını ve uyandığında bikinisinin üstünün yerinde olmadığını anlatır. Dedektif bölgede genç kadının ayak izleri haricinde başka ize rastlayamaz. Etrafta toplanmış olayı izleyen insanlara bakar ve bikini üstünü kimin çaldığını bulur. Bikini üstünü kim çalmıştır ve dedektif bunu nasıl tespit etti?
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19
CEVAPLARGüney kutbunda kutup ayısı olmaz. Dolayısıyla birinci mağaraya sığınabilir.
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204 numaralı kapı en baştaki kapıdır.
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21Seri katil binaya yeni giriş yapmışsa yukarı doğru çıkıyordur. Dolayısıyla aşağı doğru inen asansörü tercih etmeli.
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22Güneşin batmasını bekleyip dördüncü çıkışı seçerek kurtulur.
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23Eğer bomba 5 dakikaya ayarlı ise kaçacak yeterli zamanı var demektir.
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24Garson sol elini kullanmaktadır. Çünkü tepsiyi sağ elle tutarken yemekleri servis edeceği sol elini boşta bırakmıştır.
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25Restorandaki saat 18:15'i göstermektedir. Tabelada ise ana yemeklerin sadece 15:00'e kadar servis edileceği yazmaktadır. Buna rağmen garson adamın 2 saat önce yemek sipariş ettiği konusunda ısrarcıdır. Dolayısıyla garson sarhoş adamı kandırmaya çalışmaktadır.
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26
CEVAPLARHırsız hamile kadındır. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktır.
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27Nehir çok derin ve hızla akıyorsa nehrin diğer kıyısındaki adamın yüzerek oraya geçmesinin imkanı yoktur. Adam zaten o kıyıda serinliyordur ve şüpheliler dedektifin konuştuğu gençlerden biridir.
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28John akşam olmasını ve güneşin batmasını bekler. Güneş batınca, güneş vurduğu için öldürücü derecede sıcak olan cam tünel serinleyeceği için oradan rahatlıkla kaçar.
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29Arabanın olduğu yerdeki sayı 87'dir. Çünkü Otopark çizgilerine bakıldığında ters yazılmış halde 86-?-88-89-90-91 sayılarının olduğu görülür.
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30Jack küreği kullanarak pencerenin altında topraktan bir tümsek yapar ve pencereye tırmanarak kaçar.
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31Bayan Smith polise yalan söylüyordur. Çünkü eğer cam dışardan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktur dolayısıyla cam içerden dışarı doğru kırılmıştır.
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32Katil matematik öğretmeni. Çünkü olay okulun ilk günü oluyor. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.
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33Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü Çarşamba ve Perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.
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34Elinde olta tutan adam genç kızın üstünü çalmıştır. Ayak izi bırakmadan bunu yapabilmenin tek yolu bir oltaya sahip olmaktır.