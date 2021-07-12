Dünyanın en büyük astronomi müzesi Şanghay'da açılıyor

Wong, "Üç cisim sorununun ilginç olduğunu düşünmemizin nedeni, karmaşık bir yörüngeler dizisi olması. Bunlar, merkezin etrafındaki basit bir dairenin aksine dinamik olan ilişkiler. Ve bu tasarım amacının bir parçasıydı” dedi.

Diğer taraftan, ziyaretçiler ilk olarak müzenin ana girişinin üzerine açılan "oculus" ile karşılaşıyorlar. Oculus, gün boyunca zeminde dolaşan, zamanı ve mevsimi gösteren bir Güneş ışığı çemberi oluşturarak bir saat görevi görüyor.