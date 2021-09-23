Dünyanın en küçük ve ilk uçan mikroçipi üretildi: Covid-19 ve diğer hastalıkları tespit edecek

ABD’de yer alan Northwestern Üniversitesi’nden mühendisler, rüzgarla dağılan tohumları gözlemleyerek dünyanın en küçük uçan yapısını icat etti. Motoru olmayan mikroçip in bir akçaağaç ağacının pervane tohumları gibi çalıştığı ve yere doğru süzülürken düşüşünü yavaşlatmak için rüzgarı yakaladığı açıklandı.

Bu durumun, mikroçipin geniş bir alana yayılmasını ve havada geçirdiği sürenin artmasını sağladığını aktaran uzmanlar, cihazın aşağı inerken kirlilik ve hastalık parçacıkları ile etkileşime girdiğini söyledi.

Bununla birlikte, bir kum tanesi büyüklüğündeki mikroçipe hava kirliliğini ölçmek, farklı dalga boylarında güneş radyasyonunu incelemek ve su kalitesini belirleyebilmesi için bir PH sensörü takıldı.

Bilim insanları, mikroçipte sensörlerin yanı sıra çeşitli güç kaynakları, kablosuz iletişim için antenler ve veri depolamak için gömülü belleğe sahip olduğunu açıkladı.

Diğer taraftan Rogers ve meslektaşları mikroçipi geliştirmek için birkaç bitkinin tohumlarının aerodinamiğini incelediklerini ve yıldız şeklinde tohumlara sahip çiçekli bir asma olan tristellateia'dan ilham aldıklarını açıkladılar Tristellateia tohumlarının, rüzgarda yavaşça düşmelerine olanak sağlayan kanatları olduğunu belirttiler.

En ideal yapıyı belirlemek için, teorik çalışmayı yöneten Profesör Yonggang Huang, tristellateia tohumunun yavaş, kontrollü dönüşünü taklit etmek için havanın cihazın etrafında nasıl aktığının hesaplamalı modellemesini yaptı. Buna dayanarak, Rogers'ın grubu gelişmiş yöntemler kullanarak laboratuvarda çeşitli yapılar inşa etti ve test etti.