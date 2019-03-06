Dünyanın en zengin 10 milyarderi belli oldu (Teknoloji devleri yine zirvede)
ntv.com.tr
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı. Listenin tepesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı.
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110- Larry Page (Google) Serveti: 50.8 milyar dolar
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29- Michael Bloomberg (Bloomberg) Serveti: 55.5 milyar dolar
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38- Mark Zuckerberg (Facebook) Serveti: 62.3 milyar dolar
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47- Larry Ellison (Oracle) Serveti: 62.5 milyar dolar
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56- Amancio Ortega (Inditex) Serveti:62.7 milyar dolar
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65- Carlos Slim Helu Serveti: 64 milyar dolar
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74- Bernard Arnault (Louis Vuitton) Serveti: 76 milyar dolar
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83- Warren Buffett Serveti: 82.5 milyar dolar
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92- Bill Gates (Microsoft) Serveti: 96.5 milyar dolar
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101- Jeff Bezos (Amazon) Serveti: 131 milyar dolar
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JEFF BEZOS KİMDİR?Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...
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ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
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13Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
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WALL STREET YILLARI
Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.
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ASİSTANI İLE EVLENDİAralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.
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AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİAmazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.
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İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.
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AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDUSitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.
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19Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.
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PARASINI UZAYA YATIRIYORSon yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.
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Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.