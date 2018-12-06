Dünyayı gezerek ayda 45 bin TL kazanacak

1 İngiltere'den pek çok kişinin hayalini süsyelecek bir iş ilanı geldi. Dünya turuna çıkacak olan aile hatıralarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğrafçıyı işe alacağını duyurdu.

2 Ülke baısnında yer alan haberlere göre, otel, ulaşım ve yemek gibi ihtiyaçları karşılanacak olan kişiye yılda 80 bin sterlin (Yaklaşık 545 bin TL) ödenecek. Yani aile ile dünyayı geçecek olan kişi ayda 45 bin TL'nin sahibi olacak.

3 SOSYAL MEDYADAN EN ÇOK ONLAR KAZANIYOR Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

4 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. İşte en çok kazanan 10 YouTuber ve yıllık gelirleri...

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10- LoganPaul ( 14.5 milyon dolar)

6 9-PewDiePie(15.5 milyon dolar)

7 8- Jacksepticeye(16 milyon dolar)

8 7- VanossGaming (17 milyon dolar)

9 6- Markiplier(17.5 milyon dolar)

10 5- JeffreeStar ( 18 milyon dolar)

11 4- DanTDM(18.5 Milyon dolar)

12 3- DudePerfect (20 Milyon dolar)

13 2- JakePaul (21. 5 milyon dolar)

14 1- RyanToysReview (22 Milyon Dolar)

15 Ryan adlı YouTube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview'da oyuncak deneyimlerini paylaşıyor.







16 Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.







17 Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı veriyor.







18 2015 yılında Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.







19 Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaştı.





