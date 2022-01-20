El Salvador, Bitcoin atılımlarıyla ekonomisini canlandırmayı hedefliyor

Bitcoin şehrinin arazisi için hükümetin destek vereceği ve yatırımcıları çekeceğini belirten Bukele, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoine mal olacağının tahmin edildiğini kaydetti.



Bukele, şehirde her şeyin dijital olacağını, iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanların yer alacağını aktardı. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacağı ve toplanan vergilerin yarısının şehrin inşasına yatırım yapmak için diğer yarısının ise şehrin bakım ve onarımı için kullanılacağı kaydedildi.



Şehrin inşasının ise bu yıl başlaması bekleniyor.