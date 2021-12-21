Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 11:04
Finlandiya'da 2013 model Tesla Model S sahibi servis fiyatını ödemek yerine arabasını uçurdu.
Tuomas Kattinen adındanki genç adam yıllardır Tesla Model 3 kullanıyordu.
Araç arızalınca, Tesla servisine gitti. Serviste yapılan incelemede kendisine yeni bir batarya paketi lazım olduğu söylendi.
Servisin bu işlem için istediği ücret ise 22 bin 500 dolar oldu. Bu parayı vermek isteyemen Katinen, Findandiyalı bir YouTube kanalıyla iletişime geçti.
Pommijätkät adındaki kanalın Türkçe çevirisi Bombacı Biraderler anlamına geliyor.
Bu işlem için set kuruldu ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk da sürücü koltuğuna oturtuldu.
Musk'ın maskesini takan bir oyuncakla beraber Tesla'ya 30 kilogram dinamit yerleştirildi.
Daha sonra araç patlatıldı.
Genişçe bir alana dağılan Tesla'nın parçaları toplandı.
Youtube yüklenen 8 dakikadan uzun video 1 milyona yakın izledi.