Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar

Finlandiya'da bir kişi 2013 model Tesla'sının bataryalarını değiştirmek istedi. Servisten 22 bin 500 dolar masraf çıkacağını öğrenen Tesla sahibi ilginç bir yönteme başvurdu. Koltuğa Elon Musk'ın suratını taşıyan bir oyuncak yerleştirip, Tesla'yı 30 kilogram dinamitle hava uçurdular.

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 11:04

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 1

'da 2013 model Model S sahibi servis fiyatını ödemek yerine arabasını uçurdu.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 2

Tuomas Kattinen adındanki genç adam yıllardır Tesla Model 3 kullanıyordu. 

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 3

Araç arızalınca, Tesla servisine gitti. Serviste yapılan incelemede kendisine yeni bir batarya paketi lazım olduğu söylendi.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 4

Servisin bu işlem için istediği ücret ise 22 bin 500 dolar oldu. Bu parayı vermek isteyemen Katinen, Findandiyalı bir YouTube kanalıyla iletişime geçti. 

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 5

Pommijätkät adındaki kanalın Türkçe çevirisi Bombacı Biraderler anlamına geliyor.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 6

Bu işlem için set kuruldu ve Tesla'nın CEO'su da sürücü koltuğuna oturtuldu.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 7

Musk'ın maskesini takan bir oyuncakla beraber Tesla'ya 30 kilogram dinamit yerleştirildi. 

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 8

Daha sonra araç patlatıldı.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 9

Genişçe bir alana dağılan Tesla'nın parçaları toplandı.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 10

Youtube yüklenen 8 dakikadan uzun video 1 milyona yakın izledi.

Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 11
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 12
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 13
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 14
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 15
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 16
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 17
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 18
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 19
Elon Musk'ı koltuğa oturtup Tesla'yı dinamitle patlattılar - 20

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