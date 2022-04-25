Elon Musk'ın 70 milyon dolarlık özel jetinden fotoğraflar: Mütevazi hayatındaki tek istisna

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAK İÇİN ÖZEL JET KULLANIYORUM"

Nisan ayında TED Konferansı'nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, "kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcamadığını, ancak özel jetinin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Bir evim ya da yatım yok. Tatil yapmıyorum. Tek istisnam bu uçak. Çünkü onu kullanmazsam, çalışmak için kullanacağım zaman daralıyor.”