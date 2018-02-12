Elon Musk'ın uzaya gönderdiği araçtan yeni rekor

1 Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Starman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.

2 Söz konusu otomobil yeni bir rekora daha imza attı. Zira araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.

3 Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda.

4 UZAYDAKİ OTOMOBİLDE GİZLİ MESAJ Elon Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıkmıştı

5 Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor.

6 Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi.

7 Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Uzmanlar Arch'ın milyarlarca yıl bozulmadan kendisini uzaydakoruyabileceğini belirtiyor.

8 'The Solar Library' (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç yanı ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesine de ev sahipliği yapması

9 Peki Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla'nın akıbeti ne olacak? İşte Space man'in şoför koltuğunda oturduğu Tesla'yı uzayda bekleyenler...

10 Tesla Roadster, uzay yolculuğunda, radyasyon haricinde pek çok sorunla karşılaşabilir. Uzayda başı boş şekilde dolaşan irilli ufaklı çok sayıda asteroid var. Bu asteroidler, bazen kurşundan binlerce kat daha hızlı seyrediyorlar.

11 Bu astreoidlerin Tesla aracına çarpması otomobilin uzay macerasının erken final yapması anlamına gelebilir.

12 Ancak bu çarpışmaların etkisini yok sayarsak ya da Roadster, beklenen kötü senaryolardan sağ çıkarsa daha kötüsü de var o da radyasyon.

13 Tesla otomobilin karbon içeren bölgelerinin tamamı uzaydaki çeşitli seviyelerde bulunan radyasyona maruz kalacak.

14 Söz konusu malzemeler, karbon-karbon ya da karbon hidrojen bağları ile bir araya gelirler. Yıldızların ışınım enerjisi, bu bağların kopmasına neden olabilir.