Elon Musk'ın uzaya gönderdiği araçtan yeni rekor
ntv.com.tr
SpaceX'in başındaki isim olan Elon Musk tarafından Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği Tesla Roadster, teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusu olmuştu. Otomobil yeni bir rekora daha imza attı.
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Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Starman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.
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Söz konusu otomobil yeni bir rekora daha imza attı. Zira araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.
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3Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda.
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UZAYDAKİ OTOMOBİLDE GİZLİ MESAJ
Elon Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıkmıştı
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5Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor.
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6Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi.
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7Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Uzmanlar Arch'ın milyarlarca yıl bozulmadan kendisini uzaydakoruyabileceğini belirtiyor.
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8'The Solar Library' (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç yanı ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesine de ev sahipliği yapması
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9Peki Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla'nın akıbeti ne olacak? İşte Space man'in şoför koltuğunda oturduğu Tesla'yı uzayda bekleyenler...
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10Tesla Roadster, uzay yolculuğunda, radyasyon haricinde pek çok sorunla karşılaşabilir. Uzayda başı boş şekilde dolaşan irilli ufaklı çok sayıda asteroid var. Bu asteroidler, bazen kurşundan binlerce kat daha hızlı seyrediyorlar.
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11Bu astreoidlerin Tesla aracına çarpması otomobilin uzay macerasının erken final yapması anlamına gelebilir.
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12Ancak bu çarpışmaların etkisini yok sayarsak ya da Roadster, beklenen kötü senaryolardan sağ çıkarsa daha kötüsü de var o da radyasyon.
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13Tesla otomobilin karbon içeren bölgelerinin tamamı uzaydaki çeşitli seviyelerde bulunan radyasyona maruz kalacak.
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14Söz konusu malzemeler, karbon-karbon ya da karbon hidrojen bağları ile bir araya gelirler. Yıldızların ışınım enerjisi, bu bağların kopmasına neden olabilir.
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15Bu durumda otomobilin neredeyse her parçasında bulunan karbon elementinden dolayı, Roadster ve Space man kum gibi dağılabilir.