Facebook'tan corona virüs önlemi: Uyarı bildirimi gönderecek

Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden yeni tip corona virüsle (Covid-19) ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.