Galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafları çekildi

Bilim insanları, Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) teleskopu yardımıyla evrenin derinliklerini hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde görüntülendi. Normalden çok daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olan fotoğraflar, galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koyuyor. Araştırmacılar, fotoğrafların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışımızı değiştireceğini söyledi.

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Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 13:39

Bilim insanları, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı.

İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.

9 AVRUPA ÜLKESİNDEN 70 BİN TANE ANTEN BİRBİRİNE BAĞLANDI Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.

Manchester Üniversitesinden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.

Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor" diye konuştu.

GALAKSİLERİN NASIL EVRİMLEŞTİĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAK Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini söyledi.

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