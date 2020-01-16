Geçtiğimiz 10 yıl tarihin en sıcak 10 yılı oldu (Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?)

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geride bıraktığımız 2019'un en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü ise yayınladığı açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydetti..
2020 yılı itibarıyla Avustralya'da görülen yangınlar gibi aşırı hava olaylarının daha sık görüleceğini aktardı.
Tarihin en sıcak yılı ise El Niño hava olayının görüldüğü 2016 yılı olarak kayıtlara geçmişti.
Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.
Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.