'Geleceğin şehri' Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine inşa edilecek

175 dönümlük alana kurulacak 'geleceğin şehri', Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak.

Anadolu Ajansı 08.01.2020 - 10:09





Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, 'geleceğin şehri' olarak adlandırdığı akıllı kent prototipini inşa etmeyi planladığını duyurdu. Japonya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak.

Woven City isimli şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak.



Canlı bir laboratuvar olarak değerlendirilen Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.

Toyota, Woven City’nin tasarımı için Bjarke Ingels Group CEO’su Danimarkalı mimar Bjarke Ingels ile çalışacak.



Mimar ve ekibinin, Google’nin yeni merkez binasından, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi ile San Francisco ile Vancouver’daki gökdelenlere kadar birçok yüksek profilli projede imzası bulunuyor.

Geleceğin şehrinin ana planında cadde kullanımları üç farklı tipe ayrıldı. Burada; sadece daha hızlı araçlar, farklı hızlara sahip araçlar, kişisel mobilite araçları ve sadece park benzeri yayalar için ayrılan yollar bulunacak.

Bu üç cadde tipi, otonom testleri hızlandıracak şekilde tasarlandı. Tamamen sürdürülebilir olarak planlanan şehirdeki binalarda ise karbon ayak izini en aza indirmek adına çoğunlukla ahşap malzeme kullanılacak.

Geleneksel Japon ahşap doğrama teknikleri, robotik üretim metotlarıyla kombine edilecek. Çatılar ise, hidrojen yakıt hücrelerinin ürettiği güce ek olarak, güneş enerjisinden yararlanmak adına da foto-voltaik panellerle kaplanacak.

Toyota doğal bitki örtüsü ve hidroponiklerle şehrin dış mekanını korumayı da planlıyor. Evler ise günlük yaşamı kolaylaştıracak en son insan destek teknolojileriyle donatılacak. Evlerde yer alacak yapay zekalı sensörler içeridekilerin sağlık durumunu gözlemleyecek.

Şehirde ana yollarda sadece tamamen otonom ve sıfır emisyonlu araçlar kullanılacak. Toyota, Woven City’de çalışanlar ve aileleri, emekli çiftleri, bilim adamlarını ve endüstri partnerlerine ev sahipliği yapmayı planlıyor. Plan 2 bin kişi üzerinden yapıldı ve şehir geliştikçe daha da artacak. Bu heyecan verici şehir 2021 yılında hayat bulacak.