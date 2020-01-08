'Geleceğin şehri' Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine inşa edilecek

Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, 'geleceğin şehri' olarak adlandırdığı akıllı kent prototipini inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Japonya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak.
Geleceğin şehrinin ana planında cadde kullanımları üç farklı tipe ayrıldı. Burada; sadece daha hızlı araçlar, farklı hızlara sahip araçlar, kişisel mobilite araçları ve sadece park benzeri yayalar için ayrılan yollar bulunacak.