Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu

Topluluk olarak özellikle ışığın olmadığı bölgelere gidip, galaksilerin, yıldız kümelerinin ve diğer gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çektiklerini belirten Sana, şöyle konuştu:



Karagöl'e gelerek kamp kurduk. Yılın hep bu aylarına denk gelen günlerinde yani ayın olmadığı dönemlerde gelip gözlemelerimizi yapıyoruz. Teleskoplarımız aynalı. Uzayda gördüğümüz çeşitli objeleri fotoğraflayabiliyoruz.