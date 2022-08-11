Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu

Ankara Astronomi Topluluğu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki bin 500 rakımlı Karagöl'de gökyüzünü inceledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 11:16

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 1

Ankara Topluluğu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki bin 500 rakımlı Karagöl'de gökyüzünü inceledi.

Topluluk üyeleri yaylası, göleti ve gece sessizliği ile bilinen Karagöl'e geldi.

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 2

Gökyüzü gözlemcileri burada kurdukları teleskopla gökyüzünü izleme imkanı buldu.

Topluluk üyelerinden avukat Murat Sana, 6 yıldır amatör olarak astronomiyle ilgilendiğini söyledi.

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 3

Topluluk olarak özellikle ışığın olmadığı bölgelere gidip, galaksilerin, yıldız kümelerinin ve diğer gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çektiklerini belirten Sana, şöyle konuştu:

Karagöl'e gelerek kamp kurduk. Yılın hep bu aylarına denk gelen günlerinde yani ayın olmadığı dönemlerde gelip gözlemelerimizi yapıyoruz. Teleskoplarımız aynalı. Uzayda gördüğümüz çeşitli objeleri fotoğraflayabiliyoruz.

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 4

Sana, "Bizimle birlikte gezegen gözlemciliği yapan arkadaşlarımız da var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de burada etkinlikler yapacağız, yani uzay gözlemciliği, uzaydaki hareketler, gezegenleri, yıldızları, samanyolunu izleyeceğiz" dedi.

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 5

Topluluğu ziyaret eden Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz da Karagöl yaylasının uzay gözlemcileri için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti.

Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 6
Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 7
Gökyüzü gözlemcileri Karagöl'de buluştu - 8

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