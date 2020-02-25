Google gizli WhatsApp gruplarını paylaştı

ntv.com.tr 25.02.2020 - 07:08
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni özelliği ile değil Google'ın attığı adım sonrası gündemde.
The Verge'de yer alan habere göre, Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaşmaya başladı ve bu durum söz konusu grupların kolayca bulunmasına neden oldu.
Google'ın bu hamlesi sonrası kullanıcılar kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.
WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oluyor.
WhatsApp'ın bu konuda herhangi bir önlem almaması ise kullanıcıların tepkisini çeken bir başka konu.
Kuşkusuz mobil mesajlaşma denilince akla ilk WhatsApp geliyor. Peki WhatsApp'ın rakipleri ne durumda? İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi 5 mesajlaşma uygulaması...
Telegram: Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.
Line: iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.
Viber: WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.
iMessage: Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.