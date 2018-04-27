Huawei P20 Pro için yeni renk seçenekleri geliyor
ntv.com.tr
Geçtiğimiz günlerde EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından 2018'in en iyi akıllı telefonunu seçilen Huawei P20 Pro'ya yeni renk seçenekleri geliyor.
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Huawei CEO’su Richard Yu IFA’daki açılış konuşmasında Huawei P20 Pro yeni renk seçeneklerini duyuracak.
Yeni seçenekler arasındaki ilk renk, gece gökyüzünden ve kutup ışıklarından esinlenilmiş Alacakaranlık
İkinci renk için ise sarı ve pembenin ince dokunuşları ile ağırlıklı olarak beyaz şekilde karşımıza çıkıyor.
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HUAWEI P20 Pro, geçyiğimiz günlerde EISA tarafından “En İyi Akıllı Telefon 2018 – 2019” ödülüne layık görülmüştü.
Peki yılın telefonu seçilen model kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor?
İşte Huawei P20 Pro'nun öne çıkan özellikleri...
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Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer veridli.
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4Cihaz1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.
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58 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
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6Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
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7Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
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8Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.
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9Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
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10Model hızlı şarj özelliğine de sahip.
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Huawei P20 ile beraber tanıtılan P20 Pro'nun Türkiye fiyatının 4 bin 999 TL olduğu açıklandı.
Peki Huawei P20 Pro ile kullanıcılara hangi özellikler sunuldu? İşte Huawei P20 Pro hakkında bilmeniz gereken her şey...