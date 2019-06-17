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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda renkli görüntüler

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda anime, film ve oyun karakterlerinin renkli ve değişik kostümlerine bürünen "cosplayer"lar renkli görüntüler oluşturdu.

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    I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı son gününde, çeşitli etkinlik ve oyun turnuvalarına ev sahipliği yaptı.

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    I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, son gününde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çeşitli etkinlik ve sahne gösterileriyle devam etti.
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    Firma stantları ve çeşitli oyunların oynandığı alanlar ziyaretçileri ağırlarken, çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) ve Zula'nın turnuvalarının yapıldığı e-spor oyun alanında rekabet yaşandı.

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    Cosplay turnuvasının ön elemelerinde "cosplayer"lar, kostümlerinin hazırlık aşamalarını anlattı. Anime, film ve oyun karakterlerinin renkli ve değişik kostümlerine bürünen "cosplayer"lar fuarda renkli görüntüler oluşturdu.

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    İşte fuardan objektiflere yansıyan ilginç kareler...
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