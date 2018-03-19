İngiliz arkeoloğun 'Çatalhöyük' yalanı deşifre oldu

1 Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 2012’de hayatını kaybeden arkeolog James Mellaart’ın Çatalhöyük’te bulduğunu belirttiği çizimlerin gerçek olmadığı, bu çizimlerin kendisi tarafından yapıldığı öne sürüldü.





2 İddianın sahibi İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zangger bu çizimlere ait eskizleri Mellart’ın Londra’daki evinde bulduğunu açıkladı.

3 Livescience'ta yer alan habere göre, Mellaart, UNESCO'nun Dünya Mirası' listesinde yer alan Çatalhöyük'te yaptığı çalışmaları ölümünden sonra yayınlaması için Zangger'e emanet etti.

4 Zangger de Mellaart’ın İngiltere'nin başkenti Londra’daki dairesinde ondan kalan çalışmalar üzerinde bir araştırma yaptı ve bu sonuca ulaştı.

5 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zangger’e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu hala belirsiz.