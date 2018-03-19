İngiliz arkeoloğun 'Çatalhöyük' yalanı deşifre oldu
ntv.com.tr
İngiliz Arkeolog James Mellaart’ın Çatalhöyük’te bulduğunu belirttiği çizimlerin gerçek olmadığı iddia edildi. İddianın sahibi ise Mellaart’ın ölümünden sonra çalışmalarını emanet ettiği jeoarkeolog Eberhard Zangger.
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1Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 2012’de hayatını kaybeden arkeolog James Mellaart’ın Çatalhöyük’te bulduğunu belirttiği çizimlerin gerçek olmadığı, bu çizimlerin kendisi tarafından yapıldığı öne sürüldü.
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2İddianın sahibi İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zangger bu çizimlere ait eskizleri Mellart’ın Londra’daki evinde bulduğunu açıkladı.
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3Livescience'ta yer alan habere göre, Mellaart, UNESCO'nun Dünya Mirası' listesinde yer alan Çatalhöyük'te yaptığı çalışmaları ölümünden sonra yayınlaması için Zangger'e emanet etti.
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4Zangger de Mellaart’ın İngiltere'nin başkenti Londra’daki dairesinde ondan kalan çalışmalar üzerinde bir araştırma yaptı ve bu sonuca ulaştı.
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5Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zangger’e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu hala belirsiz.
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6Çatalhöyük'teki ekibin başında bulunan Ian Hodder ise iddialar ile ilgili Lİvescience'ın yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.