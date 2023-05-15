İnsanlığın şimdiye kadar tanık olduğu en büyük kozmik patlama tespit edildi: Devasa patlamanın nedeni ne?

ABD'li araştırmacılar, insanlığın şu ana kadar tanık olduğu en büyük kozmik patlamayı keşfetti. "AT2021lwx" adı verilen patlamanın parlaklığının üç yıl sürdüğü, çoğu süpernovanın ise sadece birkaç ay boyunca parlaklığını koruduğu aktarıldı.