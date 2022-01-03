İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı görevlerin ne zaman başlayacağı yönündeki bir soruyu yanıtladı. Cevap öncesi duraksayan Musk'a göre Kızıl Gezegen'e gitmek için en iyi ihtimalle beş yıl sonra mümkün olacak.

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 14:16

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 1

270 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı. Parasının çoğu hisselerinden gelen Musk'ın diğer şirketi ise SpaceX. 

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 2

Uzay'a roket gönderen Musk'ın en büyük hayallerinden biri 'a gitmek. Katıldığı bir podcast programında Musk, Mars'a yapılacak yolculukla ilgili cevaplarını aktardı.

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 3

Halihazırda Mars'a gidecek bir roket geliştiren SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Kızıl Gezegen'e insanlığın ne zaman ayak basacağını da söyledi. 

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 4

Soruya tahmini bir yanıt veren Musk, en iyi ihtimalle 5, en kötü ihtimalle 10 yıl içerisinde insanların Mars'a keşif gezisi yapılacağını öne sürdü. 

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 5

SpaceX'in geliştirdiği Starship (Yıldız Gemisi) roketi eğer biterse dünyanın en güçlü roketi olacak.

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 6

Hem ABD hem Çin halihazırda Mars'a insansız uzay araçları indirdi. Bu araçlar Mars'ın yüzeyini tarıyor ve örnekler topluyor.

İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Musk tahminini paylaştı - 7

Musk'ın tahminleri gerçekleşirse 2027 ve 2032 yılları arasında Mars'a insanlı görevler de yapılmış olacak.

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