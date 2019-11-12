İnsanoğlunun neslinin tükenme ihtimali açıklandı (Üzerimize yıldırım düşmesinden daha olası)

Bu oran üzerinize yıldırım düşme (700 binde 1) veya bir köpekbalığı saldırısına uğrama (650 binde 1) ihtimalinden daha düşük.

On binlerce yıllık arkeolojik bulguyu mercek altına alan ekip yaptığı matematik hesabı için özellikle Etiyopya ve Fas'tan elde edilen verileri kullanıldı.