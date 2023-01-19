Instagram beğeni özelliğini değiştiriyor!

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Platform yeni bir beğeni reaksiyonu üzerinde çalışıyor. İşte Instagram'ın yakında tüm kullanıcılara duyurmayı planladığı yeni özelliğin detayları...

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Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram yeni bir beğeni reaksiyonu üzerinde çalışıyor.

Instagram beğeni özelliğini değiştiriyor! - 2

Sosyal medyada Instagram ile ilgili paylaşımlarıyla bilinen Alessandro Paluzzi, platformun yeni bir beğeni butonu reaksiyonu üzerinde çalıştığına dair bir video paylaştı.

Instagram beğeni özelliğini değiştiriyor! - 3

Sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi’nin yaptığı paylaşımda Instagram'ın beğeni sembolünü daha fazla ön plana çıktığı görüldü.

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Instagram'da şu an aktif olarak kullanılan beğeni tepkisinde çift tıklamada ortada beyaz renkte bir kalp gözüküyor.

Instagram beğeni özelliğini değiştiriyor! - 5

Sağ alt köşedeki beğeni simgesiyle yapılan tıklamada ise şu anki güncellemeyle herhangi bir tepki ekrana yansımıyor.

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Yeni özelliğe göre ise kırmızı renkteki beğeni simgesi, aşağıdan yukarıya doğru ekranda hareket ediyor.

Instagram beğeni özelliğini değiştiriyor! - 7

Analist Alessandro Paluzzi'ye göre güncelleme henüz test aşamasında beta olarak bazı kullanıcılara sunuluyor.

Yeni özelliği kısa süre içerisinde tüm kullanıcılarına duyurulması bekleniyor.

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