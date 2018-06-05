iOS 12 tanıtıldı! İşte iOS 12 ile hayatımıza girecek yenilikler

Apple’ın Yazılım Mühendisliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 12 ile müşterilerimizin uygulama ve web sitelerinde geçirdikleri zamanı, gün içinde iPhone’larını veya iPad’lerini kaç defa ellerine aldıklarını veya ne şekilde bildirim aldıklarını daha iyi anlayıp kontrol etmelerine yardımcı olacak detaylı bilgi ve araçlar sunuyoruz,” diyor.

“İlk olarak 2008 yılında iPhone’a ebeveyn denetimlerini ekledik. Ekibimiz yıllardır ebeveynlerin çocuklarının haşır neşir olduğu içerikleri yönetmelerine yardımcı olmak için çok dikkatli çalışmalar yürüterek birçok yeni özelliği daha kullanıma sundu. Screen Time ile bu yeni araçların tümü, aygıtlarıyla geçirdikleri süreyi yönetmek ve kendileri için önemli olan birçok şeyi dengelemek konusunda yardıma ihtiyacı olan kullanıcıların gücüne güç katıyor.”