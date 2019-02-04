iOS 13 tanıtıldı! İşte desteği kaybeden iPhone'lar
ntv.com.tr
Apple merakla beklenen iOS 13'ü tanıttı. Peki iOS 13 ile hangi yeni özellikler geldi? İOS 13 hangi iPhone modellinde çalışacak? İşte iOS 13 hakkında bilmeniz gereken her şey...
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ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında dün iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu.
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Karanlık mod iOS 13 ile iPhone, iPad ve iPod Touch’a geldi. Söz konusu özellik bu cihazlardaki tüm uygulamaları destekleyecek.
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iOS 13 kapsamında öne çıkan bir başka özellik ise Apple'ın haritalar uygulaması oldu. Apple Haritalar sokak görünümü ile yenilendi!
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San Jose'de yapılan lansmanda yapılan açıklamaya göre, iOS 13 ile birlikte Face ID yüzde 30 daha hızlı hale getirildi.
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Yapılan iyileştirmeler sayesinde Apple artık iPhone kullanıcılarına portre fotoğraflarını daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeye imkan tanıyor.
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iOS 13 ile gelen bir başka yenilik ise şirketin kablosuz kulaklığına geldi.
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Apple kullanıcıları AirPods kullanırken akıllı asistan Siri gelen mesajları okuyabiliyor ve kulaklık üzerinden yanıtlamaya izin veriyor.
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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9iPhone XS
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10iPhone XS Max
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11iPhone XR
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12iPhone X
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13iPhone 8 Plus
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14iPhone 8
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15iPhone 7 Plus
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16iPhone 7
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17iPhone 6S Plus
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18iPhone 6S
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19iPhone 6 Plus
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20iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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21iPhone 6
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22iPhone 5S
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23iPhone SE