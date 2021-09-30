Bu iPhone tamamen altından: Fiyatı 445 bin lira

EN UCUZU 380 BİN LİRA

Bununla birlikte haracayacak parası olanlar için, “Total Gold” serisini çeşitli depolama kapasitelerine sahip bir dizi iPhone 13 tasarımı mevcut. En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı ise 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.