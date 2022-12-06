iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek

BELİRLİ SAYIDA MODELLERDE VAR

Ancak Measure uygulaması sadece sınırlı sayıda iPhone modellerinde bulunuyor.

Apple'ın iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro ile Pro Mac modellerine sahip olan kullanıcılar Measure uygulamasından faydanabilecek.