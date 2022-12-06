iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek

Apple, yeni nesil akıllı telefonlarda kullanıcılara birçok özellik sağlıyor.
Bu özellikler arasında ise Measure (Ölçüm) adlı uygulama öne çıkıyor.
Measure ile kullanıcılar, kameralarında bulunan LIDAR tarayıcı özelliğiyle kendilerinin veya nesnelerin boyunu rahatlıkla ölçebiliyor.
Ancak Measure uygulaması sadece sınırlı sayıda iPhone modellerinde bulunuyor.
Apple'ın iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro ile Pro Mac modellerine sahip olan kullanıcılar Measure uygulamasından faydanabilecek.
Measure uygulamasının kullanımı ise şu şekilde:
Measure uygulamasını açarak boyunu ölçmek istediğiniz kişiye iPhone'nu doğrultmanız ve ardından tepeden tırnağa görüntülemeniz gerekiyor.
Light Detection and Ranging (Işık Testiği ve Ölçümleme) sistemi yeni nesil iPhone telefonlarda bulunuyor.
Arka kameraların yanında bulunan bu sensör ışık dalgalarıyla bir radar mantığıyla çalışıyor.
Bu sistemle ortamdaki uzaklığı, objelerin ve/ya kişilerin boyunu ölçmek için