iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek

Apple, birçok yeni modelinde kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Bu yeniliklerden öne çıkanlar uygulamalar arasında Measure (Ölçüm) yer aldı. Kullanıcılar, iPhone akıllı telefonlarda bu özellik sayesinde boylarını ölçebilecek.

iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek - 1

Apple, yeni nesil akıllı telefonlarda kullanıcılara birçok özellik sağlıyor. 

Bu özellikler arasında ise Measure (Ölçüm) adlı uygulama öne çıkıyor.

Measure ile kullanıcılar, kameralarında bulunan LIDAR tarayıcı özelliğiyle kendilerinin veya nesnelerin boyunu rahatlıkla ölçebiliyor.

iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek - 2

BELİRLİ SAYIDA MODELLERDE VAR

Ancak Measure uygulaması sadece sınırlı sayıda iPhone modellerinde bulunuyor.

Apple'ın iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro ile Pro Mac modellerine sahip olan kullanıcılar Measure uygulamasından faydanabilecek.

iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek - 3

Measure uygulamasının kullanımı ise şu şekilde:

Measure uygulamasını açarak boyunu ölçmek istediğiniz kişiye iPhone'nu doğrultmanız ve ardından tepeden tırnağa görüntülemeniz gerekiyor.

iPhone kullanıcıları bu özellik ile boyunu ölçebilecek - 4

LIDAR NEDİR?

Light Detection and Ranging (Işık Testiği ve Ölçümleme) sistemi yeni nesil iPhone telefonlarda bulunuyor. 

Arka kameraların yanında bulunan bu sensör ışık dalgalarıyla bir radar mantığıyla çalışıyor. 

Bu sistemle ortamdaki uzaklığı, objelerin ve/ya kişilerin boyunu ölçmek için 

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