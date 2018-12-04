iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi
Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone üzerinden PlayStation 4 oyunu oynamak artık mümkün
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Sony’nin Playstation 4 ile kullanıma sunulan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Remote Play özelliği sayesinde konsol yanınızda olmasa bile akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaktan oyun oynayabiliyorsunuz.
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PlayStation oyunlarını iOS yüklü tüm iPad ve iPhone cihazlarda artık oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iPhone 7 ve daha yeni modellerde çalışan bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor.
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3460MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda ve güncelleme iOS cihazlar için uzaktan oynatma özelliğini, Niconico Live yayını esnasında 720 çözünürlük seçeneğini ve giriş işlemleri tuşunu değiştirme özelliğini getiriyor.
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PlayStation 4’ün yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmek için (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] yolunu izleyebilirsiniz.
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EN ÇOK SATAN PLAYSTATION OYUNLARI
Japon konsol devi, geçtiğimiz dönemde düzenlenen bir organizasyonla PlayStation Awards 2018 sahiplerini açıkladı. İşte dünyanın en çok satan PlayStation oyunları...
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QUADRUPLE PLATİNUM PRİZE (4 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)
Monster Hunter World (Capcom)
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PLATİNUM PRİZE (1 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)The Last of Us Remastered (Naughty Dog)
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Persone 5 (Atlus)
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GOLD PRİZE (500BİN ÜZERİ SATAN OYUNLAR)Call of Duty: WWII (Sony Interactive Entertainment)
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10God of War (Sony Interactive Entertainment)
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11Gran Turismo Sport (Sony Interactive Entertainment)
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12Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 (Konami)
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13Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)
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14Pro Evolution Soccer 2018 (Konami)
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15Super Robot Wars V (Bandai Namco Entertainment)
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PSN ÜZERİNDEN EN ÇOK OYNANAN OYUNLARFIFA 18 (EA Sports)
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17Fortnite (Epic Games)
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18Monster Hunter World (Capcom)
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USERS CHOİCE PRİZE (OYUNCULARA GÖRE EN İYİ OYUNLAR)Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)
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20Dark Souls Remastered (Software)
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21Detroit: Become Human (Sony Interactive Entertainment)
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22Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix)
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23Fortnite (Epic Games)
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24God of War (Sony Interactive Entertainment)
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25The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Nihon Falcom)
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26Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)
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27Monster Hunter: World (Capcom)
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28Yakuza: Kiwami 2 (Sega)