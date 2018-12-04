NTV

iPhone kullanıcılarına PlayStation müjdesi

Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone üzerinden PlayStation 4 oyunu oynamak artık mümkün

  • 1

    Sony’nin Playstation 4 ile kullanıma sunulan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Remote Play özelliği sayesinde konsol yanınızda olmasa bile akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaktan oyun oynayabiliyorsunuz.

  • 2

    PlayStation oyunlarını iOS yüklü tüm iPad ve iPhone cihazlarda artık oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iPhone 7 ve daha yeni modellerde çalışan bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor.

  • 3

    460MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda ve güncelleme iOS cihazlar için uzaktan oynatma özelliğini, Niconico Live yayını esnasında 720 çözünürlük seçeneğini ve giriş işlemleri tuşunu değiştirme özelliğini getiriyor.
  • 4

    PlayStation 4’ün yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmek için (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] yolunu izleyebilirsiniz.

  • 5

    EN ÇOK SATAN PLAYSTATION OYUNLARI

    EN ÇOK SATAN PLAYSTATION OYUNLARI

    Japon konsol devi, geçtiğimiz dönemde düzenlenen bir organizasyonla PlayStation Awards 2018 sahiplerini açıkladı. İşte dünyanın en çok satan PlayStation oyunları...

  • 6

    QUADRUPLE PLATİNUM PRİZE (4 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)

    QUADRUPLE PLATİNUM PRİZE (4 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)

    Monster Hunter World (Capcom)

  • 7

    PLATİNUM PRİZE (1 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)

    PLATİNUM PRİZE (1 MİLYON ÜZERİ SATAN OYUNLAR)
    The Last of Us Remastered (Naughty Dog)
  • 8

    Persone 5 (Atlus)

  • 9

    GOLD PRİZE (500BİN ÜZERİ SATAN OYUNLAR)

    GOLD PRİZE (500BİN ÜZERİ SATAN OYUNLAR)
    Call of Duty: WWII (Sony Interactive Entertainment)
  • 10

    God of War (Sony Interactive Entertainment)

  • 11

    Gran Turismo Sport (Sony Interactive Entertainment)

  • 12

    Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 (Konami)

  • 13

    Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

  • 14

    Pro Evolution Soccer 2018 (Konami)

  • 15

    Super Robot Wars V (Bandai Namco Entertainment)
  • 16

    PSN ÜZERİNDEN EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

    PSN ÜZERİNDEN EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR
    FIFA 18 (EA Sports)

  • 17

    Fortnite (Epic Games)

  • 18

    Monster Hunter World (Capcom)
  • 19

    USERS CHOİCE PRİZE (OYUNCULARA GÖRE EN İYİ OYUNLAR)

    USERS CHOİCE PRİZE (OYUNCULARA GÖRE EN İYİ OYUNLAR)
    Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)
  • 20

    Dark Souls Remastered (Software)
  • 21

    Detroit: Become Human (Sony Interactive Entertainment)

  • 22

    Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix)

  • 23

    Fortnite (Epic Games)

  • 24

    God of War (Sony Interactive Entertainment)

  • 25

    The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Nihon Falcom)

  • 26

    Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

  • 27

    Monster Hunter: World (Capcom)

  • 28

    Yakuza: Kiwami 2 (Sega)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin