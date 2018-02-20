iPhone'lar için yeni güncelleme (iOS 11.4.1 Beta 3 yayınlandı)
ntv.com.tr
Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 11.4.1 Beta 3'ü iPhone ve iPad'ler için yayınlandı.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, performans ve hata düzeltmeleri odaklı iOS 12 sürümü öncesinde geliştiriciler için iOS 11.4.1 Beta 3 sürümünü yayınladı. Geçtiğimiz günlerde pek çok iPhone kullanıcısının batarya sorunu yaşaması üzerine yayınlanan bu sürümün söz konusu sorunu çözmesi bekleniyor.
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2Başka bir deyişle söz konusu güncelleme ile Apple yine iOS 11.4 içerisindeki hataları düzeltmeye ve performansı geliştirmeye odaklanıyor.
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iOS 11.4 HANGİ iPHONE MODELLERİNDE ÇALIŞACAK?Peki iOS 11.4 hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebilecek? İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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4iPhone X
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5
iPhone 8 Plus
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6
iPhone 8
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7
iPhone 7
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8
iPhone 7 Plus
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9
iPhone 6s Plus
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10
iPhone 6s
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11
iPhone 6
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12
iPhone 6 Plus
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iPhone SE
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14
iPhone 5s
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Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.
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16iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.
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17
6'ncı nesil iPod Touch
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18
12.9 inç iPad Pro
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Yeni 9.7 inç iPad
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9.7 inç iPad Pro
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iPad Air ve Air 2
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22iPad mini 2,3,4,5,6
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Miilyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1'i yayınlamış ancak otomatik tamamlamanın 'i' harfi yerine 'A[?]'i önermesi en çok eleştiri alan hatalardan birisi olmuştu.
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24iPhone'lardaki bu hata ABD'li taraftarların gözünden kaçmadı. Ohio taraftarı da bu hataya atıfta bulunarak tribünde buna gönderme yapan bir koreografiye imza atmıştı.
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25Yeni güncelleme sonrası hala bazı kullanıcılar hesap makinesi uygulamasında 1+2+3 işlemini yaptıklarında 23 sonucu ile karşılaşıyordu.
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26iOS 11 ile birlikte gelen sorunların başında Home tuşu gecikmesi bulunuyordu.
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27Yeni iOS'u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone'larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı.
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28Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil. Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde iOS 11'in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı.
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30Sorunu çözmek için telefonunuzdaki 'Ayarlar' kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor.