İşte 5G desteği sunan akıllı telefonlar

1 Huawei Mate X

2 Samsung Galaxy S10 5G

3 LG V50 THINQ

4 Xiaomi Mi Mix 3

5 Motorola Z3

6 Samsung Galaxy Fold

7 Huawei Mate 20 X 5G

8 OPPO Reno 5G

9 OnePlus7

10 NOKIA 10

11 Alcatel 7 5G

12 Energizer Power Max P8100S

13 Sony 5G (Prototip)

14 5G İLE NELER DEĞİŞECEK? Telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz ve otomobillerimiz, kopmayan, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak içinse yepyeni bir kablosuz ağ doğuyor: 5G

15 Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisi hizmet vermeye başladı. Halka açık ilk 5G şebekesi Avustralya'da hizmete başladı.

16 5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.

17 5G, 4G'DEN HIZLI MI? Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor. Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.

18 5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.

19 Önde gelen iletişim firmalarından oluşan dev konsorsiyumlar, 5G için dünya çapında standartlar oluşturmak üzere çalışıyorlar.

20 Bu standartların çoğu henüz kesinleşmemiş de olsa, uzmanlar 5G'nin geriye yönelik uyumluluk (4G ve 3G ile) sunacağını düşünüyorlar.

21 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.

22 Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.