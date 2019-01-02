İşte internetin en ucuz olduğu kentler (Listede İstanbul da var)
ntv.com.tr
Ajans Press, internet için ödenen aylık ücretlere yönelik araştırmayı inceledi ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan kentlerde internet için fiyatları belirledi
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1Ajans Press’in Deutsche Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, internet için en az ücret ödeyen şehirler 9 dolar ile Varşova, 7 dolar ile de Moskova olarak gözlendi.
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2Aynı araştırmaya göre, İstanbul’un internet için aylık ödediği ortalama fiyatının 13 dolar olduğu görüldü. Bu rakam Dubai’de 85 dolar olarak kaydedilirken, Johannesburg’ta 54 dolar olması dikkat çekti.
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3Araştırma 8 mpbs hız baz alınarak hazırlanırken, 2018 yılı verilerini yansıttığı tespit edildi.
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EN UCUZ İNTERNETE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
Cable ise geçtiğimiz haftalarda topladığı veriler ışığında ülkelerdeki 1 GB mobil internet için ortalama ücretleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı. İşte Cable'a göre internetin en ucuz olduğu ülkeler...
10- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0.87 dolar
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9- Myanmar: 0.87 dolar
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8- Moğolistan: 0.82 dolar
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7- Sri Lanka: 0.78 dolar
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6- Sudan: 0.68 dolar
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5- Rwanda: 0.56 dolar
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4- Ukrayna: 0.51 dolar
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3- Kazakistan: 0.49 dolar
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2- Kırgızistan: 0.27 dolar
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1- Hindistan: 0.26 dolar
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İngiltere 6.66 dolar ile listenin 136'ncı sırasında yer aldı.
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Almanya 6.96 dolar ile listenin 140'ıncı sırasında yer aldı.
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ABD 12.37 dolar ile listenin 182'nci sırasında yer aldı.
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230 ülkenin yer aldığı listenin son sırasında 75.20 dolar ile Zimbabve yer aldı.
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Türkiye ise 2.25 dolar ile 47'nci sırada yer aldı.
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İŞTE EN HIZLI İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)Speed test verilerine göre, dünya genelindeki internet hızı ortalaması 52.16. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
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2030- İrlanda: 56.43 Mbps
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2129- Malezya: 57.64 Mbps
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2228- Tayvan: 61.86 Mbps
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2327- Malta: 62 Mbps
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2426- Belçika: 63.85 Mbps
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2525- Almanya: 65.19 Mbps
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2624- İsrail: 69.24 Mbps
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2723- Barbados: 70.37 Mbps
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2822- Litvanya: 71.37 Mbps
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2921- Portekiz: 73.65 Mbps
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3020- Yeni Zelanda: 83.96 Mbps
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3119- Hollanda: 86.14 Mbps
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3218- Çin: 86.88 Mbps
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3317- Japonya: 88.97 Mbps
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3416-Kanada: 91.05 Mbps
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3515- Danimarka: 91.27 Mbps
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3614- Macau: 93.44 Mbps
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3713- Fransa: 96.14 Mbps
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3812- Norveç: 98.72 Mbps
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3911- Lüksemburg: 101.48 Mbps
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4010- İsviçre: 104.2 Mbps
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419- İspanya 105.03 Mbps
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428- İsveç: 106.76 Mbps
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437- ABD: 107.28 Mbps
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446- Macaristan: 108.78 Mbps
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455- Güney Kore: 114.31 Mbps
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464- Romanya: 129.91 Mbps
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473- Hong Kong: 136.72 Mbps
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482- İzlanda: 153.3 Mbps
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491- Singapur: 185.25 Mbps
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50Türkiye 18.76 Mbps ile listenin 84'üncü sırasında yer aldı.
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İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI İNTERNET SAĞLAYICISI (NETFLİX AÇIKLADI)
Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısına internet üzerinden film ve dizi hizmeti sunan Netflix ülkemizdeki en hızlı internet sağlayıcısını açıkladı. Mbps (Megabit / saniye) rakamları baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde...
Türk Telekom: 2.33 ortalama hız
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D Smart: 2.70 ortalama hız
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Vodafone: 3.24 ortalama hız
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Türksat Kablo: 3.12 ortalama hız
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Turkcell Superonline: 3.26 ortalama hız
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56Turknet: 3.30 ortalama hız
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57İşte bir bakışta Ocak 2019 itibari ile Türkiye'de en hızlı internet hızına sahip olan firmlar