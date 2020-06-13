İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. İşte sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...

ntv.com.tr 13.06.2020 - 12:50

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 1

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ 

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 2

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 3

Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 4

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR 

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 5

Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 6

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ 

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 7

Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek. 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 8

DEPOLAMA ÖZELLİĞİ 

Yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek. 

 

İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik - 9

MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ  

WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor 

 

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