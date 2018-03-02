İşte Elon Musk'ın çılgın projesi: İnsan beynine çip takacak
ntv.com.tr
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk insan beynine çip takacak.
-
1Milyarder iş insanı Elon Musk yeni "çılgın projes"sinin lansmanını yaptı.
Musk, insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı.
-
2Musk, Kaliforniya Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ancak ilk prototipin önümüzdeki yıl sonunda bir insan beynine yerleştirilebileceğini belirtti.
-
3Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek.
-
4
İŞTE ELON MUSK'IN BAŞARISININ SIRRI (5 DAKİKALIK PLANLAR İLE YAŞIYOR)Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son yılların en çok konuşulan ismi. Peki Musk, bu kadar farklı işi nasıl bir arada idare edebiliyor? Inc. yazarı Kevin J. Ryan Musk'ın başarısının arkasındaki 6 nedeni yazdı.
-
5
1- YARATICILIK İÇİN ONLİNE DÜNYADAN UZAK DURUYOR
Elon Musk teknoloji dünyasının en çok konuşulan ismi olsa da yaratıcılığını köreltmemek için e-mail ve mesajlaşma uygulamalarını sadece ihtiyaç duyduğunda kullanıyor. Çalışanları ile irtibatı kesmeyen Elon Musk bu sayede işlerini hızlıca neticelendiriyor ve dış dünyadan etkilenmeden projelerine odaklanabiliyor. Musk bu özelliğini sıklıkla dile getiriyor.
-
6
2- ŞİRKET DIŞINDAN KİMSEYLE MESAJLAŞMIYOR
Musk'a sadece şirketinde çalışan kişiler e-posta gönderebiliyor. Musk'In dışarıdan gelecek mesajlar ile vakit kaybetmemesi için e-posta adresi korunuyor.
-
7
3- AYNI ANDA İKİ İŞ
Musk, bir iş toplantısındayken başka bir proje ile ilgili gerekli yazışmaları yapması ile de tanınıyor. Aynı anda birden fazla işi halleden Musk, tabiri caizse bir taşla iki kuş vurarak projelerini hayata geçiriyor.
-
8
4- 5 DAKİKALIK PLANLAR
Musk'ın günlük planları oldukça sıkı sıkıya planlanıyor. Ajandasında 5'er dakikalık programlara yer verdiği belirtilen Musk, önemli olmadıkça o kişiye veya işe bu süreden fazla vakit ayırmıyor.
-
9
5- ÖĞRENME İSTEDİĞİ
Meraklı bir yapısı olduğu bilinen Musk, daha önce yaptığı pek çok konuşmada gençlere bir şeyi anlamak için doğru soruları sormaları telkininde bulunmuştu. Yeni fikirlere veya gündelik problemlere karşı Musk'ın bu taktiği uyguladığı belirtiliyor.
-
10
6- AZ UYKU ÇOK İŞ
Her gün 6 saatten fazla uyumadığını sıklıkla dile getiren Musk, hafta için yada hafta sonu bu alışkanlığını sürdürüyor ve "az uyku çok iş" mottosu ile onlarca farklı projeyi aynı anda idare edebiliyor.
-
11
ELON MUSK NASIL ELON MUSK OLDU?
Peki teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk kimdir? İşte Elon Musk'ın başarı öyküsü...
-
12
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
-
13
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
-
14
1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
-
15
Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
-
16
Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
-
17
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
-
18
2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
-
19
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
-
20SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.