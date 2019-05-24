Teknoloji dünyası Pazartesi gününden beri Google'ın Huawei kararını konuşuyor. Teknolojik bir soğuk savaş olarak lanse edilen kararın ardından başka şirketler de Huawei'ye sırtını döndü. İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler...
1
MICROSOFT
Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft’un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.
2
QUALCOMM
ABD basınında yer alan haberlere göre, Qualcomm da Huawei ile ilişkilerini askıya alma kararı aldı.
3
INTEL
Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, Intel de şirketle olan ilişkilerini dondurmuş durumda. Intel, sunucu ve dizüstü bilgisayarlar için Huawei'ye işlemci sağlıyordu.
4
TOSHIBA
Japonya merkezli Toshiba Cosporation, Huawei’ye yapılan yarı iletken sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.
5
ARM
İngiltere merkezli çip üreticisi ARM ise Huawei ile çalışmama kararının nedenini ABD temelli bir teknolojiye dayanmak olarak lanse etti.
6
LUMENTUM
ABD merkezli telefon parçası tedarikçisi Lumentum, Trump'ın imzaladığı kararname sonrası HUawei'ye parça sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.
7
PANASONIC
Huawei'ye kısıtlama uygulayan bir başka şirket ise Japon Panasonic oldu. Şirket Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.
8
GOOGLE
Google, bu haftanın başında Huawei’ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu.
9
Salı günü ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 gün ertelediğini duyurmuştu. Ancak 90 gün sonra neler olacağını hala kimse tam olarak kestiremiyor.