İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler

1 MICROSOFT Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft’un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

2 QUALCOMM ABD basınında yer alan haberlere göre, Qualcomm da Huawei ile ilişkilerini askıya alma kararı aldı.

3 INTEL Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, Intel de şirketle olan ilişkilerini dondurmuş durumda. Intel, sunucu ve dizüstü bilgisayarlar için Huawei'ye işlemci sağlıyordu.

4 TOSHIBA Japonya merkezli Toshiba Cosporation, Huawei’ye yapılan yarı iletken sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

5 ARM İngiltere merkezli çip üreticisi ARM ise Huawei ile çalışmama kararının nedenini ABD temelli bir teknolojiye dayanmak olarak lanse etti.

6 LUMENTUM ABD merkezli telefon parçası tedarikçisi Lumentum, Trump'ın imzaladığı kararname sonrası HUawei'ye parça sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

7 PANASONIC Huawei'ye kısıtlama uygulayan bir başka şirket ise Japon Panasonic oldu. Şirket Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.

8 GOOGLE Google, bu haftanın başında Huawei’ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu.