Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Oliver Daemon, tarihteki en genç astronot olacak

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Deamon sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "Uzaya gideceğim için çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum ve 18 yaşında olduğum için gelmiş geçmiş en genç astronot olacağım. Sıfır yerçekimini deneyimleyeceğim için çok heyecanlıyım” diye konuştu.