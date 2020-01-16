Katlanabilir Huawei Mate X ne kadar sattı?

Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X'in satış rakamı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl görücüye çıkarılan ve tanıtımından kısa süre sonra Çin'de satışa sunulan katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X'in satış rakamı açıklandı 

Forbes'un Çin medyasına dayandırdığı habere göre, katlanabilen akıllı telefon satışa çıktığı Kasım 2019'dan beri 200 bin adet sattı. 

HUAWEİ MATE X'İN ÖZELLİKLERİ 

Peki Huawei'nin ilk katlanabilir modeli Mate X'in özellikleri neler? 

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip. 

Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor. 

HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir  FullView ekran ve  5G modem çip seti  Balong 5000 bulunuyor. 

Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor. 

HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılan bir fotoğrafçılık deneyimiyle geliyor. 

HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen  4.500mAh pil ile çalışıyor. 

Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook  dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile şarj oluyor.
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