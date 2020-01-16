Katlanabilir Huawei Mate X ne kadar sattı?

Geçtiğimiz yıl görücüye çıkarılan ve tanıtımından kısa süre sonra Çin'de satışa sunulan katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X'in satış rakamı açıklandı
Forbes'un Çin medyasına dayandırdığı habere göre, katlanabilen akıllı telefon satışa çıktığı Kasım 2019'dan beri 200 bin adet sattı.
Peki Huawei'nin ilk katlanabilir modeli Mate X'in özellikleri neler?
HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.
Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor.
Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılan bir fotoğrafçılık deneyimiyle geliyor.
HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor.