Katlanabilir iPad konsepti yayınlandı
ntv.com.tr
Samsung ve Huawei'in katlanabilir cihazlarını tanıtmasının ardından, tüm gözler Apple'a çevrildi. Apple'ın katlanabilir iPad konsepti henüz resmiyet kazanmamış cihaz hakkında ipuçları veriyor.
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Katlanabilir teknoloji konusunda rakipleri Samsung ve Huawei'nin aksine henüz bir tanıtım yapmayan Apple'ın katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
LetsGoDigital'ın tasarladığı katlanabilir iPad, bu konseptin nasıl gözükebileceği konusunda bizlere daha net bir fikir veriyor.
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KATLANABİLİR İPHONE PATENTİSamsung ve Huawei katlanabilir telefonlarını görücüye çıkardığı günlerde, Apple'ın da katlanabilir iPhone modeli için patent aldığı ortaya çıkmıştı.
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KATLANABİLİR İPHONE KONSEPTİ'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone modeli için konsept tasarım yaptı.
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NOKIA'YI ANIMSATAN KLAVYE TASARIMIKonseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.
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Eylül ayında yeni modellerini tanıtması beklenen Apple'ın, patentini aldığı katlanabilir iPhone'ları ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmadı.
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SAMSUNG FOLD
Peki Samsung ve Huawei'in akıllı telefonları kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? Samsung Fold ile başlayalım:
Galaxy Fold (Galaxy F) isimyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.
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SAMSUNG FOLD
Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek.
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SAMSUNG FOLD FİYATI
LTE ve 5G sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor.Telefon 6 Nisan 2019'da satışa sunulacak.
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HUAWEI MATE X
Samsung'un yeni cihazı Galaxy Fold'u piyasaya sürmesinin ardından, Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEİ Mate X'i piyasa tanıtarak bu alandaki rekabeti güçlendirdi.
HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.
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HUAWEI MATE XTek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor.
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HUAWEI MATE X
Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor.
Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile şarj oluyor.
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APPLE'IN KURUCUSUNDAN 'KATLANABİLİR İPHONE' AÇIKLAMASI
ABD merkezli teknoloji devi Apple’a, şirketin kurucularından olan Steve Wozniak'tan uyarı geldi.
Wozniak, şirketin rakiplerinin bu alanda yaptığı tanıtımların ardından şirketin elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.
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Wozniak, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, mobil telefon endüstrisinin onu hayal kırıklığına uğrattığını da belirtti.
Wozniak artık yeni cihazlar için eskisi kadar heyecan duymadığını itiraf etti.