Kira ödememek için otobüsü eve çevirdi (Sosyal medya paylaşım rekorları kıran dahiyane çözümler)

1 Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor.

2 Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor.

3 İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor.

4 Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor.

5 Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.

6 Ancak bu tarz pratik çözümler ile yaratıcı çalışmalara imza atan tek kişi Jessie Lipskin değil.

7 İspanyol tasarımcısı Fernando Abellanas da bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

8 Abellanas'ı gündeme taşıyan şey ise kendisine ilginç bir çalışma ofisi inşa etmesi. İspanya'nın Valencia kentinde bir köprü altına kurduğu iş yeri tıpkı diğer ofisler gibi sandalye bir masa ve raflara sahip.

9 İnsanların ofisine gelmesinden çok sıkıldığı belirten tasarımcı gözlerden uzak bu ofisi bu nedenle inşa ettiğini belirtti.

10 Mikro konutlar üzerinde çalışan tasarımcının sandalyesi ve masası havada duruyor.

11 SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRAN 13 İLGİNÇ JAPON İCADI 2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile ünlü bir ülke.

12 Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.

13 Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.

14 makarna yerken çatalı otomatik olarak çeviren pilli bu cihaz da ülkede oldukça popüler.

15 Japon mucitler, yağmurlu havalarda şemsiye taşımaya üşenenleri de düşünmüş.

16 İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Japonya'dan çıkan 13 ilginç buluş...

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24 DÜNYADAN YARATICI ÖRNEKLER Bu tarz çözümler sadece Japonya'da gündem olmuyor.

25 Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran bu çözümler tabiri caizse değme mühendislere taş çıkarıyor.

26 İşte o "dahiyane" çözümlerden bazıları...

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90 Londra sokakları yeni yıla doğru emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde ilginç bir trende ev sahipliği yapıyor. East Village London'ın geçtiğimiz günlerde piyasa sürdüğü bu ürün tabiri caizse sosyal medyanın radarına takıldı.

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110 İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüste yer sıkıntısı yaşanıyor. Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor. Ondan sonraki duraklardan binenler yolculukta ayakta gitmek zorunda kalıyor. Yaşlılar, gençlerin kendilerine yer vermediğinden şikayetçi. Bir vatandaş bu duruma ilginç bir çözüm buldu. İkinci durak Hadımköy'den metrobüse binen vatandaşın elinde tabure vardı. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.

111 Son günlerdeki sıcak hava dalgası pek çok kişiyi ilginç çözümler bulmaya zorluyor.

112 Sıcaktan bunalan bir sosyal medya kullanıcısı pet şişe kullanarak nasıl basit bir vantilatör yapılabileceğinin cevabını verdi.

113 Bir pet şişenin üst yarısını maket bıçağıyla kesiyor. Daha sonra kalemle eşit aralıklarda üç yarı yuvarlak şekil çiziyor.

114 Şişenin kapağına delik açıyor, Kapağa elektrik düzeneğini yerleştiriyor...

115 Köpükten bir kare ve üstüne de bir direk kesiyor. Bu parçaları birbirlerine yapıştırıyor.

116 En son olarak da kapakla birleştirdiği düzeneği köpüğe yapıştırıyor ve ev yapımı vantilatör hazır.

117 JAPONLAR ERİMEYEN DONDURMA YAPTI Japonya'da bir grup araştırmacı yaz aylarında pek çok kişiyi mağdur eden eriyen dondurmaya çözüm buldu.

118 Ülkenin Kanazawa şehrindeki araştırma merkezinin çalışanlarının bu buluşunda şansın da hatırı sayılır bir yeri var.

119 Bir pastanede yaşadıkları tartışmadan yola çıkan ekip polifenolün süt kremasını anında katılaştırdığını fark etti.

120 Ekip adına açıklamalarda bulunan Tomihisa Ota, "Polifenol sıvısı, su ve yağın ayrışmasına engel olan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden onu içeren bir kremanın şeklini bozması ve erimesi çok daha uzun zaman alır" dedi.

121 ‘Primitive Technology’ isimli hesap bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.





122 Zira ‘Primitive Technology’ isimli blog sayfasının sahibi doğada nasıl bir hayat kurulabileceği konusunda takipçilerine ilginç yöntemler öğretiyor.





123 Örneğin genç sosyal medya kullanıcısı ormanda nasıl fırın ya da barınak kurulacağını madde medde kullanıcıları ile paylaşıyor.





124 Bill Gates'in geçtiğimiz haftalarda bir şansım daha olsaydı hiç icat etmezdim dediği 'CTRL ALT DELETE! tuşu için ilginç bir inovasyona imza atılmıştı.