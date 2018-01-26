Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

1 Matt Benedetto isimli kullanıcı bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Zira Benedetto konvansiyonel ile mderni bir araya getirerek kullanıcısını adım adım takip eden bir şemsiye geliştirdi.

2 Kendi imknaları ile ürettiği bir aparak ile şemsiyeyi drone'a entegre eden Benedetto cihazı akıllı telefonu ile kumanda ederek şemsiye tutma zahmetinden kurtulmuş oldu.

3 JAPONYA'DAN İLGİNÇ İCATLAR Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.

4 Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.

5 makarna yerken çatalı otomatik olarak çeviren pilli bu cihaz da ülkede oldukça popüler.

6 Japon mucitler, yağmurlu havalarda şemsiye taşımaya üşenenleri de düşünmüş.

7 Japon fotoğrafçı Nishihiro bu aralar sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri.

8 İşini daha iyi yapabilmek için ilginç bir çözüm bulan fotoğrafçı Mickey Mouse şapkasını profesyonel ekipmanı ile birleştirdi. Ancak böyle ilginç çözümler bulan tek isim Nishihiro değil!

9 İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Japonya'dan çıkan ilginç buluşlar...

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18 DÜNYADAN YARATICI ÖRNEKLER Bu tarz çözümler sadece Japonya'da gündem olmuyor.

19 Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran bu çözümler tabiri caizse değme mühendislere taş çıkarıyor.

20 İşte o "dahiyane" çözümlerden bazıları...

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84 Londra sokakları yeni yıla doğru emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde ilginç bir trende ev sahipliği yapıyor. East Village London'ın geçtiğimiz günlerde piyasa sürdüğü bu ürün tabiri caizse sosyal medyanın radarına takıldı.

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104 Bill Gates'in geçtiğimiz haftalarda bir şansım daha olsaydı hiç icat etmezdim dediği 'CTRL ALT DELETE! tuşu için ilginç bir inovasyona imza atılmıştı.