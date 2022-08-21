Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 13:46
Köpeklere mikroçip taktırmak Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki pek çok ülkede yasal olarak zorunlu tutuluyor. Bu şekilde köpek hem kayıt altına alınıyor, hem de olası bir kaybolma durumunda bulunma şansı artıyor.
Ancak, Güney Koreli bir start-up köpekleri tanımanın daha zahmetsiz bir yolunu sunan yeni bir uygulama geliştirdi. Petnow adlı uygulama, insanları tanımak için parmak izi kullanılmasına benzer bir şekilde gibi, köpekleri tanımak için onların burun izini kullanıyor.
Petnow'dan Peter Jung, "Bir köpek altı aylık olduktan sonra burun izi tüm hayatı boyunca değişmez. “Bazı köpekler pençelerini veya kulaklarını göstermekten gerçekten nefret eder. Ancak, burunları her zaman açıktadır” diye konuştu.
Jun, köpeklerin burunlarının, çeşitli nesneleri koklayarak ayırt etmede iyi olduğunun bilindiğini ve her köpeğin burun izi parmak izleri gibi benzersiz olduğundan, burunların köpekleri tanımlamak için de kullanılabileceğine dikkat çekti.
Bununla birlikte Petnow, köpeklerin burun izlerini kaydetmek ve sorgulamak için yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, Petnow uygulaması ile köpek sahiplerinin hayvanlarını kaybettiklerin de bunu duyurabileceği belirtildi. Ardından, başka insanların köpeğin burun izini uygulamada sorgulayarak, hayvanın bulunma şansını artırabileceği kaydedildi.
Petnow, burun izi ile köpekleri tanıyan uygulamasının ortalama yüzde 98,97 doğrulukla çalıştığını ve bu teknolojiyle kayıp veya terk edilmiş köpeklerin olmadığı bir dünya inşa etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan şirket, Petnow’un maliyet veya hayvandaki yan etkileri nedeniyle köpeklerini mikroçiplemek istemeyenler için yararlı bir uygulama olduğunu söyledi.