Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi

Şüphesiz ki pek çok insan için en iyi dostunu kaybetmek büyük bir kabus... Güney Koreli bir teknoloji şirketi, köpeklerin kaybolmasını önlemek amacıyla mikroçiplerden daha etkili bir yöntem geliştirdi. Petnow adlı uygulamada, tıpkı insanların parmak izleri gibi, köpeklerin de burun izlerinin benzersiz olduğundan yola çıkılarak yapay zeka güdümlü bir tanıma teknolojisi kullanıldı. Köpek sahipleri böylelikle hayvanlarının burunlarının fotoğrafını çekip onları kayıt altına alabilecekler.

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 13:46

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 1

Köpeklere mikroçip taktırmak Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki pek çok ülkede yasal olarak zorunlu tutuluyor. Bu şekilde köpek hem kayıt altına alınıyor, hem de olası bir kaybolma durumunda bulunma şansı artıyor. 

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 2

Ancak, Güney Koreli bir start-up köpekleri tanımanın daha zahmetsiz bir yolunu sunan  yeni bir uygulama geliştirdi. Petnow adlı uygulama, insanları tanımak için parmak izi kullanılmasına benzer bir şekilde gibi, köpekleri tanımak için onların burun izini kullanıyor. 

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 3

Petnow'dan Peter Jung, "Bir köpek altı aylık olduktan sonra burun izi tüm hayatı boyunca değişmez. “Bazı köpekler pençelerini veya kulaklarını göstermekten gerçekten nefret eder. Ancak, burunları her zaman açıktadır” diye konuştu.

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 4

Jun, köpeklerin burunlarının, çeşitli nesneleri koklayarak ayırt etmede iyi olduğunun bilindiğini ve her köpeğin burun izi parmak izleri gibi benzersiz olduğundan, burunların köpekleri tanımlamak için de kullanılabileceğine dikkat çekti. 

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 5

YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMA

Bununla birlikte  Petnow, köpeklerin burun izlerini kaydetmek ve sorgulamak için yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi.

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 6

Şirketten yapılan açıklamada, Petnow uygulaması ile köpek sahiplerinin hayvanlarını kaybettiklerin de bunu duyurabileceği belirtildi. Ardından, başka insanların köpeğin burun izini uygulamada sorgulayarak, hayvanın bulunma şansını artırabileceği kaydedildi.

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 7

Petnow, burun izi ile köpekleri tanıyan uygulamasının ortalama yüzde 98,97 doğrulukla çalıştığını ve bu teknolojiyle kayıp veya terk edilmiş köpeklerin olmadığı bir dünya inşa etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 8

Öte yandan şirket, Petnow’un maliyet veya hayvandaki yan etkileri nedeniyle köpeklerini mikroçiplemek istemeyenler için yararlı bir uygulama olduğunu söyledi.  

Köpekleri benzersiz burun izlerinden tanıyabilen mobil uygulama geliştirildi - 9

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