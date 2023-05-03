Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek?

Zaman zaman "Dijital çağın tehlikesi" olarak da nitelendirilen deepfake, sorumsuzca kullanıldığında dezenformasyonun hızla yayılmasına yol açarak bireyler ve kuruluşlar için önemli tehditler oluşturabilir. Peki, Deepfake ne demek?

Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek? - 1

Son günlerde adı sıklıkla duyulmaya başlanan “Deepfake” teknolojisi, yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, konuşan, gülen ya da yüz ifadelerini kullanan sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor, bunun yanı sıra herhangi bir videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor.

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Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek? - 2

DEEPFAKE NE DEMEK?

Deepfake, İngilizce 'deep' yani 'derin' kelimesiyle, 'fake' yani 'sahte' kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavramdır.

Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek? - 3

Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor. Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.

Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek? - 4

Sinema ve televizyon sektöründe kullandığında, hata yapılan bir diyaloğun yeniden çekime gerek duyulmadan düzeltilmesine olanak sağlayabilecek bu teknolojinin, kötü niyetli kişilerin kullanımı açısından bakıldığında ise önemli risk ve tehlikeleri içerisinde barındırdığı kaydediliyor.

Korkutan teknoloji "Deepfake" ne demek? - 5

DEEPFAKE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLEN ÜNLÜLER

Samsung'un Moskova'daki Yapay Zeka Merkezince, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip sahte video elde etme teknolojisi geliştirildiği duyurulmuştu.

"Deepfake" teknolojisiyle Mona Lisa'nın mimikleri hareket ettirilirken araştırmacılar, Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de fotoğraflarını video haline getirerek YouTube'da yayınlamıştı.

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