Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

4 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

“Yüksek sıcaklıkların temel nedeni büyük ölçekli hava durumu paternidir. Üst atmosferde güçlü bir yüksek basınç sistemi var. Biz meteorologlar bu sistemleri sırtlar olarak adlandırıyoruz. Şimdi Sibirya'da olduğu gibi, omega şeklindeler, bu da özellikle güçlü ve kalıcı oldukları anlamına geliyor” diyen Rantanen, Kuzey Kutbu’nun iklim değişikliği sonucunda dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı ısındığını ve bu bölgeyi ev olarak adlandıran dört milyon insanın ve diğer canlıların ekosistemlerini etkilediğini vurguladı.