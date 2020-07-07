Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen Facebook reklam boykotu her gün büyüyor. Ancak Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg boykota katılan reklam verenlerin yakında dönecekleri iddiasında. Peki bu durum Facebook'u nasıl etkileyecek? İşte gelirinin yüzde 98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam ağının büyüklüğü...

ntv.com.tr

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 1

Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. 

 

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 2

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın  şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 3

ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg boykota rağmen geri adım atmaya yanaşmıyor. Aynı haberlere göre, Zuckerberg çalışanlarına yaptığı konuşmada reklam verenlerin yakında dönecekleri iddiasında bulundu. 

Facebook yöneticilerinin reklam verenlerle görüştüğü ve Zuckerberg'in de önümüzdeki dönemde boykota katılan firmaların önde gelen isimleri ile bir araya gelmeyi planladığı belirtiliyor.  

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 4

400 FİRMA REKLAMLARINI KALDIRDI

Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.

Ancak CNN International'da yer alan habere göre, Walmart, American Express ve Home Depot'un aralarında bulunduğu Facebook'a en çok reklam veren 100 firmanın çoğu boykota katılmadı. Şirketin en büyük reklam geliri elde ettiği 25 şirketten sadece 3 tanesi (Microsoft, Starbucks ve Pfizer) reklamlarını çekme kararı aldı.

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 5

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek? Firma 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti. 

Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 6

8 MİLYON REKLAM VERENİ VAR

Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.

En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor. 

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 7

ZUCKERBERG’İN KİŞİSEL SERVETİ 7.2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri geçtiğimiz hafta 56 milyar dolar azalırken,  Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düşmüştü.

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 8

NE YAŞANMIŞTI? 

25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu. 

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 9

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü. 

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 10

Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog  platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı. 

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 11

Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark  Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesmin tepkisini çekmişti. 

  

Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti - 12
Zuckerberg'in bu açıklaması sonrası geçen hafta altı insan hakları örgütü, büyük şirketlere bir çağrıda bulunarak, temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam vermemelerini istedi.

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