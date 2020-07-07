Mark Zuckerberg geri adım atmıyor! İşte boykotun Facebook'a maliyeti

8 MİLYON REKLAM VERENİ VAR

Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.

En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor.