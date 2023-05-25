Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi

Blim insanları türünün ilk örneği olan bir çalışmada, uzaylılardan Dünya'ya gönderilen bir mesajın simülasyonunu yaptı. Gizli mesaj, dünyadaki üç büyük teleskop tarafından 16 dakika içinde yakalandı. Araştırmacılar, "uzaylılardan gelen mesajın" kodunu çözmek için hakltan yardım istedi.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 1

İnsanlar uzaylılarla iletişim kurmaya bir adım daha yaklaştı. ABD’deki SETI Enstitüsü, sbir Mars yörünge aracından gönderilen dünya dışı bir sinyalin simülasyonunu yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 2

Bu kapsamda, radyo dalgaları uzayda ışık hızıyla yükseldi ve 16 dakika içinde üç büyük teleskop tarafından yakalandı.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 3

TATBİKATIN AMACI

Türünün ilk örneği olan bu tatbikat, bilim insanlarını dünya dışı varlıklar gezegenimizle temas kurduğunda olabildiğince hızlı harekete geçebilmesi için tasarlandı.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 4

ABD ve İtalya'daki bilim insanları, mesajın radyo dalgalarının bölümler halinde bilgisayar ekranlarında belirmesiyle büyük sevinç yaşadı. Bilim insanlarının yanı sıra amatör radyo alıcıları kullanan kişiler de sinyali 8.4 gigahertz'de algıladı.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 5

Mesajı, dünyanın dört bir yanındaki üç büyük teleskop iletiyi yakaladı: Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi (ATA), Batı Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'ndeki (GBO) Robert C. Byrd ve kuzey İtalya'daki Medicina Radyo Astronomi İstasyonu.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 6

HALKTAN YARDIM İSTENDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, sinyalin türünü ve içeriği de dahil olmak üzere çeşitli ayrıntıları gizli tuttuklarını açıkladı.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 7

Bu gizliliğin nedeni ise kodlanmış radyo sinyalinin halkla paylaşılacak olması ve onlardan “uzaylılardan gelen mesajı” çözmelerinin istenecek olması.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 8

Diğer taraftan sinyal, Dünya'dan ya da teleskop istasyonlarından duyulamıyor.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 9

Yazılım mühendisi Victoria Catlett, “Bir radyo sinyali doğası gereği ses değil, ışık dalgasıdır. Radyo dalgaları tamamen yakalandıktan sonra, veriler halkın indirmesine olanak tanıyan bir isteme yüklenecek.” diye konuştu.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 10

Uzmanlar, işlenen verilerin Breakthrough Listen Açık Veri Arşivi ve merkezi olmayan bir depolama ağı olan Filecoin ile işbirliği içinde güvenli bir şekilde depolayacaklarını belirtti.

Mars'tan Dünya'ya radyo sinyali: Bilim insanları "uzaylılardan gelen mesaj"ın çözümü için halktan yardım istedi - 11

Araştırmacılar, mesajın yüklenmesinin ardından SETI'nin sosyal medya platformlarında iki link paylaşacaklarını aktararak halktan yardım isteyeceklerini duyurdu.

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